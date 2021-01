Anticipazioni Amici, sabato 9 gennaio: scontri, super ospite e due eliminazioni shock; ecco cosa accadrà nella prossima puntata del talent show.

Tutto pronto per il ritorno in onda di Amici di Maria De Filippi. Il talent show più longevo della tv è giunto alla sua ventesima edizione e i colpi di scena non mancano mai. Oggi, 7 gennaio 2021, è stata registrata una nuova puntata dello show, che vedremo in onda come sempre sabato pomeriggio, 9 gennaio. E dalle anticipazioni fornite da Amici News, è chiaro che sarà davvero una puntata imperdibile. Una puntata in cui accadrà di tutto, tra eliminazioni shock e super ospiti. In seguito le anticipazioni dettagliate della prossima puntata di Amici.

Anticipazioni Amici, sabato 9 gennaio: Kika e Riccardo eliminati dopo le sfide

Sabato 9 gennaio su Canale 5 andrà in onda una nuova attesissima puntata di Amici di Maria De Filippi. Una puntata di cui possiamo svelarvi il contenuto, grazie alle anticipazioni trapelate sul web poco fa. Si inizierà con un ospite speciale: Fabrizio Moro! Ma, successivamente, arriveranno un bel po’ di brutte notizie per i telespettatori. Nel corso della puntata infatti ci sono state ben due eliminazioni inaspettate, arrivate in seguito alle sfide. La prima riguarda la cantante Kika, del team di Arisa, che non è riuscita a superare una sfida voluta da Rudy Zerbi. A lasciare la scuola è stato anche il ballerino Riccardo, la cui permanenza nella scuola era in bilico per via di un provvedimento disciplinare. Ebbene, la sfida è arrivata proprio nella registrazione di oggi e non ha avuto esito positivo per l’allievo. Gli altri concorrenti che si sono esibiti, invece, hanno tenuto la maglia, tranne uno, per il quale il giudizio è rimasto sospeso. Si tratta di Sangiovanni, che Rudy ha voluto “punire” per via del suo comportamento, nonostante abbia gradito la sua esibizione: pare infatti che il cantante si fosse lamentato per il fatto che nel suo brano non ci fossero i cori. Riuscirà il concorrente a riconquistare la maglia di Amici 20? Staremo a vedere.

Insomma, una puntata ricca di colpi di scena, in cui non mancheranno gli scontri tra prof! A discutere saranno Arisa e Rudy Zerbi: il motivo della discordia dovrebbe essere un brano cantato da Esa. Per scoprire tutti i dettagli della puntata non ci resta che attendere qualche giorno. Appuntamento sabato pomeriggio, alle ore 14.10 su Canale 5! Non mancate!