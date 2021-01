Anticipazioni Uomini e Donne 7 gennaio: colpo di scena per Sophie, nessuno se lo aspettava; ecco cosa accadrà nella puntata di oggi.

Splendide notizie per i fan di Uomini e Donne! La trasmissione di Maria De Filippi torna in onda con qualche giorno di anticipo. La prima puntata del 2021 infatti sarà trasmessa proprio oggi, giovedì 7 gennaio, e non l’11 come era stato inizialmente previsto. E, a quanto pare, il programma di Canale 5 tornerà col botto: ci attende una puntata ricca di sorprese, sia per quanto riguarda il trono Classico che quello Over. Scopriamo nel dettaglio le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata di oggi, giovedì 7 gennaio 2021.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Anticipazioni Uomini e Donne 7 gennaio: colpo di scena per Sophie, in arrivo brutte notizie per Gemma

Tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne, la prima di quest’anno. Nonostante lo stop per le vacanze natalizie, le registrazioni delle puntate sono proseguite. E i colpi di scena non sono mancati affatto! Soprattutto per quanto riguarda il trono Classico e la bellissima Sophie Codegoni: la tronista, infatti, ha deciso di eliminare a sorpresa Antonio, tenendo in studio soltanto due corteggiatori, Matteo e Giorgio. Con ogni probabilità, l’eliminazione andrà in onda proprio nella puntata di oggi: per ora, però, la 18 enne non ha ancora fatto la sua scelta e continua la conoscenza con i suoi due pretendenti. E non ha fatto la sua scelta neanche Davide Donadei, sempre più diviso tra Beatrice e Chiara: nella puntata di oggi, lo vedremo più vicino a quest’ultima, con Beatrice che non reagirà affatto bene!

Anche nel 2021, trono Classico e trono Over saranno uniti in un unico grande blocco e, quindi, nel corso delle puntate si parlerà delle vicende di entrambi i troni. E anche nel 2021, inevitabilmente, Gemma Galgani sarà una delle protagoniste assolute della trasmissione. Abbiamo lasciato la dama alle prese con la frequentazione con Maurizio che, però, non è andata a buon fine. Le anticipazioni dell’ultima registrazione, infatti, riportano la drastica decisione di Maurizio di chiudere definitivamente la storia con Gemma. Questo, però, non andrà in onda già nella puntata di oggi, ma per la dama arriveranno i primi poco rassicuranti indizi da parte del cavaliere.

Insomma, una puntata ricca di emozioni e colpi di scena, quella del gran ritorno di Uomini e Donne. Non vi resta che sintonizzarvi su Canale 5 al consueto orario delle 14 e 45. Noi non vediamo l’ora, e voi?