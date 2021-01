In questo scatto era un bambino in compagnia del suo piccolo micio: oggi è un famosissimo cantante italiano, lo avete riconosciuto?

Ha pubblicato questo scatto sul suo canale social pochi mesi fa: in questa fotografia, così allegra, in compagnia del suo micio, era davvero piccolissimo! Lo avete riconosciuto? Parliamo di Federico Rossi, il Fede del duo di cantanti famosissimo tra le teenager Benji&Fede! Dopo aver vinto dischi d’oro, due di platino, i due hanno deciso di separarsi per proseguire la carriera da solista. Nel post pubblicato pochi mesi fa il giovane classe ’94 ha mostrato a tutti come ‘certi amori non cambiano’. Si tratta della ‘love story’ tra lui ed i gatti: una foto recente ed una di quando era bambino sono le due immagini del post, in entrambe ha in braccio un bellissimo gattino.

Federico Rossi con il suo sorriso contagioso, con il passare degli anni, non è affatto cambiato. E’ nato nel ’94 a Modena e già da piccolo decise di dedicarsi alla sua passione: la musica. La ‘relazione’ con Benjamin, altro componente dell’ex duo Benji&Fede, è iniziata nel 2010: i due iniziarono a fare video su YouTube ed ebbero un notevole successo. Si fecero notare dalla Warner Music Italy e da lì cominciò la loro carriera discografica. Dopo aver vinto diversi riconoscimenti, decisero di non collaborare più insieme a proseguire la loro carriera da solisti.

Federico Rossi è noto anche per la sua storia d’amore con Paola di Benedetto, Madre Natura di Ciao Darwin ed ex vincitrice del GF VIP. I due vivono felici la loro storia e negli ultimi mesi sono andati a convivere.