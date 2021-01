L’amatissimo Beppe Fiorello sul suo profilo instagram ha fatto un annuncio incredibile: succederà tra pochissimo.

Attore, produttore e sceneggiatore televisivo, Beppe Fiorello non ha certamente bisogno di termini per essere presentato. Negli ultimi mesi è stato presente con la seguitissima miniserie Gli orologi del diavolo, in quattro puntate da otto episodi in cui ha interpretato Gianfranco Franciosi, un meccanico navale infiltrato nei narcos. Come è ben noto, ha avuto un successo incredibile, con ascolti che hanno toccato numeri altissimi. Proprio tra pochissimo, precisamente l’11 gennaio, farà nuovamente il suo ingresso in televisione, infatti, tramite il suo profilo instagram ha annunciato il suo ritorno, con un post che ha riscosso grande apprezzamento: succederà prossimamente.

Beppe Fiorello, straordinario annuncio: prontissimo a tornare in pista

Beppe Fiorello è un’artista dal talento incredibile, un attore che ogni volta con le sue interpretazioni conquista il pubblico. Protagonista della miniserie Gli orologi del diavolo, è riuscito a tenere incollati alla televisione gli italiani. Una serie che ha riscosso un forte apprezzamento. Tra pochissimo, però, ritornerà in pista, e vi anticipiamo, manca davvero poco. Infatti, l’11 gennaio ci sarà proprio lui in prima serata, con il programma Penso che un sogno così, trasmesso su Rai 1. Al timone l’attore, protagonista assoluto di uno show che riprende il tour teatrale da lui effettuato e che si è dovuto fermare in precedenza a causa della pandemia da Covid. Fiorello porterà in scena un meraviglioso spettacolo, ripercorrendo la sua vita, abbracciando il racconto tra versi e narrazione.

Uno show che non solo accoglierà amorevolmente l’artista, ma che sarà accompagnato anche dalla presenza di tantissimi ospiti, pronti a sorprendere i telespettatori. Presente il fratello dell’attore, ovvero lo showman Rosario Fiorello, divenuto un amatissimo personaggio televisivo, ma non solo: Francesca Chillemi, Eleonora Abbagnato, Serena Rossi, e Paola Turci. Manca davvero poco, e voi, seguirete il programma Penso che un sogno così? Noi, non vediamo certamente l’ora!