La regina del pop Beyoncé Knowles dedica un post su Instagram per il compleanno dell’amata mamma Tina, fonte d’ispirazione e genitore eccellente.

In occasione del 67° compleanno della signora Tina Knowles-Lawson, la cantante ha deciso di dedicarle un post sul suo profilo Instagram per augurarle un felice compleanno. Nel post Beyoncé fa riferimento a sua madre come regina, cuore, fonte d’ispirazione ed è così forte il rapporto tra le due. Una vera e propria dedica d’amore, scritta a cuore aperto con parole sincere.

La popstar Beyoncé ha da sempre sottolineato lo stretto rapporto di affetto e amore con sua mamma Tina. Beyoncé, che ha vinto la bellezza di 24 Grammy, è stata spesso supportata dalla madre che ha svolto il ruolo anche di manager. Nel corso della carriera della figlia come solista, Tina le ha manifestato tutto il suo amore e ammirazione. Anche nella vita privata, la madre della cantante non ha mai perso occasione per starle vicina e aiutarla a rialzarsi pubblicamente.

Beyoncé augura alla madre di ottenere tutto ciò che la sua anima desidera, stessa cosa che la madre ha augurato alla figlia molto tempo prima.

La mamma Tina e la figlia Beyoncé, suo grande orgoglio

La star statunitense, sposata con il rapper e imprenditore Jay-Z, è a sua volta madre di tre bambini: la più grande Blue Ivy e i gemelli nati nel 2017 Rumi e Sir. L’obiettivo di Beyoncé è quello di amare e accudire i propri figli esattamente come Tina ha fatto con lei. Le due sono solite scambiarsi messaggi d’affetto sui social. Beyoncé la descrive come la miglior madre al mondo, mentre Tina la definisce fenomenale.

Due donne bellissime e potenti, che si supportano l’un l’altra. Questo è il bellissimo messaggio che emerge dai profili social della cantante. Il senso di ammirazione e gratitudine per la propria madre è fondamentale e la cantante, come tutte noi, ci tiene a renderlo pubblico. Dopotutto, la mamma è sempre la mamma e questo vale anche per le super dive come Beyoncé.

