Chi è l’attore che interpreta il duca di Hastings in Bridgerton: tutto su Regè Jean Page, il personaggio che ha fatto innamorare milioni di donne.

Bridgerton è la serie cult di fine 2020: la serie televisiva prodotta per Netflix da Shonda Rhimes è stata lanciata sulla piattaforma il 25 dicembre ed ha avuto subito enorme successo. E’ basata sui romanzi di Julia Quinn, ambientati nell’alta società londinese durante la Reggenza inglese. Tra i personaggi principali della serie televisiva è spiccato senza dubbio il duca di Hastings, Simon Basset, interpretato dall’attore Regè Jean Page. Parliamo di un attore brittanico con cittadinanza zimbabwese: è nato a Londra nel 1990 da mamma zimbabwese e papà britannico. Ha trascorso la sua infanzia ad Harare, prima di trasferirsi, all’età di 14 anni, a Londra. Ha studiato al Drama Centre London ed ha iniziato a lavorare recitando a teatro in diversi drammi. Il debutto sul grande schermo è arrivato a metà anni 2000: è apparso nella serie Casualty e in Waterloo Road. La notorietà è arrivata con Radici. Ha recitato in tanti film: c’è una famosissima saga che porta il suo nome nel cast. Vi sveliamo tutto!

Bridgerton, chi è l’attore che interpreta il duca di Hastings: tutto su Regè Jean Page

Regè Jean Page ha catturato l’attenzione di tutti con la sua interpretazione del Duca di Hastings in Bridgerton. Il bellissimo uomo classe ’90 è un attore super affermato: sapete che ha recitato anche in una famosissima saga?! Parliamo di Harry Potter nel film i Doni della Morte. Ha interpretato un breve ruolo da comparsa durante il matrimonio di Bill e Fleur, precisamente quando Kingsley manda il suo Patronus a comunicare che il Ministero è caduto e che i Mangiamorte stanno arrivando. Tutti i fan di Harry Potter hanno notato questo piccolo particolare quando lo hanno visto in Bridgerton. Date un’occhiata:

Cos’altro sappiamo su Regè Jean? Non ci sono notizie che riguardano la vita privata dell’attore: non sappiamo dunque se è impegnato sentimentalmente. Sui social però il duca di Hastings è molto attivo: pubblica molti post e mostra a tutti la sua bellezza.