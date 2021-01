La nuova serie tv di Netflix, Bridgerton, sta facendo parlare di sé e l’ultima scena potrebbe rivelare molto del significato della serie.

La serie tv prodotta da Shonda Rhimes e basata sui romanzi di Julia Quinn sta spopolando su Netflix. La storia d’amore tra Daphne della casa Bridgerton e l’affascinante Duca di Hastings Simon ha tenuto con il fiato sospeso migliaia di spettatori, conquistandosi un pubblico solido in soli pochi giorni dall’uscita.

La prima stagione di 8 lunghe puntate offre uno spiraglio sulla vita delle famiglie aristocratiche londinesi nel 1800. I temi dell’amore, dell’amicizia e della fratellanza sono narrati da una segreta Lady Whistledown. Il giornale di Lady Whistledown costringe i protagonisti a intrighi amorosi e segreti. Ogni personaggio si muove veloce, seguendo passi scelti con cura, come se stesse ballando.

La scena finale della serie Netflix svela un importante dettaglio sui Bridgerton

La serie Netflix Bridgerton conclude la sua prima stagione con una scena molto particolare: l’inquadratura su un’ape. Non sembrerebbe affatto una scelta casuale.

L’ape nasconde un significato importante. L’ape è simbolo della laboriosità e di spirito di comunità. La comunità potrebbe proprio essere la famiglia Bridgerton, composta da otto figli e dalla madre vedova (l’ape regina), oppure la Reggenza aristocratica londinese. Tutti devono rispettare il proprio compito per il raggiungimento di un bene comune, esattamente come le api. Il colore giallo è una presenza costante della serie tv e un personaggio cruciale lo indossa molto spesso [SPOILER ALERT].

Un’altra curiosità che può spiegare la presenza delle api fa invece riferimento a Lord Bridgerton, il defunto padre della protagonista Daphne. Nei romanzi di Julia Quinn (Bridgerton Family Series), Lord Bridgerton muore proprio in seguito a una puntura di insetto. La presenza dell’ape proprio nel finale di stagione potrebbe allora presagire una svolta non molto gioiosa per la seconda stagione, non ancora però confermata. Fans di Bridgerton non disperate, ci saranno novità.

