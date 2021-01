Cecilia Capriotti, problemi con il marito: la confessione al GF VIP

Cecilia Capriotti, nella casa del GF VIP, ha ammesso di aver avuto qualche ‘problema’ con il marito: ecco le sue parole

Cecilia Capriotti è una nota showgirl televisiva. Fa il suo debutto nel mondo dello spettacolo nel 2000, partecipando al concorso di bellezza Miss Italia, dove si classifica al quarto posto. In tale occasione viene notata da Lele Mora, potete agente dei vip, che la mette sotto contratto. Lavora principalmente come fotomodella e indossatrice. Nella stagione 2004-2005 inizia a lavorare in televisione come valletta del talk sportivo di Rai 2 Dribbling. Diventa poi inviata del rotocalco di Rai 1 La vita in diretta. Nel 2008 fa il suo debutto come attrice al cinema, interpretando il ruolo di Eva nel film No problem di Vincenzo Salemme. In seguito posa anche per la copertina di Max e per il calendario della rivista For Men. Ha partecipato al talent show “Ballando con le Stelle” e al reality show “L’Isola dei Famosi“.

Cecilia Capriotti, ‘problemi’ con il marito

La Capriotti è una delle concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality show in onda su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini. La showgirl è entrata a gioco in corso, ma sembra aver già trovato una sua dimensione nel reality show. Nella casa più spiata d’Italia, Cecilia si è lasciata andare ad alcune confessioni riguardanti la sua vita privata. La Capriotti è legata sentimentalmente all’imprenditore Gianluca Mobilia, con il quale ha una figlia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

L’arrivo della bambina, secondo quanto raccontato da Cecilia Capriotti nella casa del GF VIP, ha cambiato radicalmente il rapporto con il marito: “Da quando è arrivata in casa, è esistita solo lei“. La showgirl ha poi aggiunto: “L’ho trascurato molto. Non ci sono più le attenzioni di prima, perchè per me viene mia figlia prima di ogni cosa“.