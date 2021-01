Che Dio ci Aiuti, Francesca Chillemi è Azzurra nella seguitissima fiction di Rai Uno: eccola nel 2003, quando ha vinto Miss Italia.

Finalmente ci siamo! La sesta stagione di Che Dio Ci Aiuti è iniziata questa sera, 7 gennaio 2021, su Rai Uno! Una splendida notizia per i fan della serie, che seguono le vicende di Suor Angela da ormai tantissimi anni: era il 2011 quando è andata in onda la prima puntata della fiction. Fiction che vanta un cast davvero eccezionale, a partire da Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Diana Del Bufalo. Ma c’è anche una meravigliosa ex Miss Italia: parliamo di Francesca Chillemi, che nella serie interpreta Azzurra, che in questa stagione subirà un curioso cambiamento. Come abbiamo anticipato, la Chillemi ha vinto Miss Italia nel 2003: la ricordate con la fascia della più bella di Italia? Ve la mostriamo noi!

Francesca Chillemi è Azzurra in Che Dio Ci Aiuti: la ricordate a Miss Italia nel 2003?

Una vera e propria rivoluzione, quella che ha riguardato il personaggio di Azzurra in Che Dio Ci Aiuti: la ragazza ha detto addio agli abiti griffati per vestire l’abito da novizia. Ma niente paura: anche se in un’altra veste, Azzurra non perderà il suo spirito. Oggi Francesca Chillemi è un’attrice di grande talento ed amatissima, ma forse non tutti ricordano che è stata eletta Miss Italia nel 2003! Curiosi di vedere com’era la bellissima siciliana? Ecco uno scatto, condiviso su Instagram da una fanpage dedicata proprio a lei:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ChillemerIsAPromise🎈🔐 (@francescachillemi_fp)

Eh si, il tempo sembra essersi fermato per Francesca, meravigliosa oggi come allora. E voi, state seguendo la sesta stagione della fiction di Rai Uno? I colpi di scena e le sorprese saranno davvero tantissimi. Appuntamento ogni giovedì sera, in prima serata, su Rai Uno. Non mancate!