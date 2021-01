In attesa della prima puntata di ‘Che Dio ci aiuti 6’, scopriamo chi è Gianmarco Saurino, il giovane e talentuoso attore che interpreta Nico.

Lo vedremo in questa sesta stagione di ‘Che Dio ci aiuti’, la fiction di Rai 1 che riparte proprio stasera, giovedì 7 gennaio: Gianmarco Saurino torna a vestire i panni di Nico alias l’avvocato Nicodemo Santopaolo , al fianco di Elena Sofia Ricci, Pierpaolo Spollon, Francesca Chillemi, Diana Del Bufalo. La serie che narra la storia della simpatica suor Angela è quella che ha decretato il successo del giovane attore pugliese, ma la sua carriera inizia molto prima. Nato a Foggia il 12 dicembre 1992, si appassiona molo presto alla recitazione e comincia a frequentare il Teatro sperimentale Limoni della sua regione. A 19 anni prosegue gli studi a Roma e si diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia iniziando ad esibirsi in molti spettacoli teatrali. Oltre ad aver lavorato anche come doppiatore, Gianmarco Saurino al suo attivo ha anche ruoli da protagonista in vari cortometraggi. Nel 2015 arriva la tv con la serie “Questo è il mio paese”, nel 2017 sarà la volta di ‘Che Dio ci aiuti’ e di “C’era una volta allo Studio Uno”. Nel 2018 l’abbiamo visto in “Non dirlo al mio capo 2” insieme a Vanessa Incontrada.

Gianmarco Saurino, altre curiosità sul talentuoso interprete di Che Dio ci aiuti

Non solo la recitazione: nella vita di Saurino esiste anche un’altra grande passione. L’attore ama praticare infatti sport estremi, come il paracadutismo, e suonare musica, e parliamo di strumenti piuttosto originali come l’ukulele e l’armonica). Molto attivo a livello sociale, è stato testimonial di campagne per Amnesty International e Mediterranea Rescue. Nel 2018 recita nel videoclip del brano ‘Tutte le Volte’ di Eman, ispirato alla drammatica storia di Dj Fabo.

Dal 2020 è accanto a Luca Argentero e Matilde Gioli nel cast della serie tv ‘DOC – Nelle tue mani’ in onda su Rai 1, nella quale indossa i panni del dottor Lorenzo Lazzarini. Proprio l’anno scorso ha segnato inoltre il debutto di Gianmarco Saurino al cinema, nel film ‘Maschile Singolare’. A quanto pare, al momento Gianmarco non sarebbe fidanzato.