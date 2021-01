Donald Trump è ormai l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America e alcune indiscrezioni lo vedrebbero ormai prossimo al divorzio: chi sono i figli, nati dai diversi matrimoni, e cosa fanno nella vita.

L’ormai ex Presidente Donald Trump ha una famiglia sicuramente numerosa, che comprende diversi figli nati dai suoi tre matrimoni, di cui l’ultimo, con Melania, sembra ormai profondamente in crisi. Indiscrezioni insistenti, infatti, parlano di divorzio ormai prossimo e imminente. Ricordiamo che, nel Settembre del 2020, l’uomo è stato nominato per il Nobel per la pace di quest’anno. Ma il celebre imprenditore quanti figli ha, chi sono e di cosa si occupano? Andiamo con ordine e scopriamo tutti i dettagli. Occorre precisare che Donald Trump è convolato a nozze tre volte. Il primo matrimonio è stato quello con Ivana Marie Zelnickova: la coppia si è sposata nel 1977 ed è terminato nel 1992. La seconda moglie dell’ex Presidente è invece stata Marla Maples, dal 1993 al 1999. Infine, è arrivata Melania che ha sposato Donald Trump nel 2005. Da ognuna di queste relazioni sono nati dei figli.

Donald Trump, chi sono i figli e di cosa si occupano

Dalle nozze con Ivana sono venuti al mondo John Trump Jr, Ivanka Marie Trump e Eric Frederic Trump. Il primogenito è un imprenditore e, così come Ivanka ed Eric, è vicepresidente della Trump Organization. Ivanka, inoltre è stata una modella e, durante gli anni del mandato di Donald Trump, ha lasciato il ruolo di vicepresidente della Trump Organization per ricoprire quello di consigliera per il Presidente. La quarta figlia del celebre Donald Trump, nata dal matrimonio con Marla Maples, è Tiffany. La giovane si è cimentata nella carriera sia di modella che di cantante, ed è stata stagista per Vogue. Inoltre, durante la campagna elettorale, ha appoggiato il padre comparendo spesso al suo fianco. Infine, troviamo Barron, ultimogenito dell’ex Presidente e unico figlio avuto con Melania. Il giovane è nato nel 2006 ed è ovviamente impegnato negli studi.

Donald Trump è anche nonno: sia Donald Trump Jr che Ivanka che Erik gli hanno dato diversi nipoti.