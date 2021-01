Federica Nargi, avete mai visto la sorella Claudia? Stesso sguardo, e bellezza da capogiro: la foto ha mandato in visibilio i fan.

Modella, showgirl, conduttrice e attrice, Federica Nargi è sicuramente affermatissima nel mondo dello spettacolo. La sua carriera inizia con la partecipazione al tanto agognato concorso di bellezza Miss Italia, che la porta all’undicesimo posto. Nel 2008 la Nargi ha partecipato nella categoria more a Veline su Canale 5 in coppia con la bionda Costanza Caracciolo. Le due showgirl hanno toccato lo studio di Striscia La Notizia per quattro edizioni consecutive, riscontrando un grande successo. Federica è di una bellezza incantevole, sui social incanta i follower con scatti meravigliosi, conquistando ogni volta migliaia di like. E proprio sul suo profilo instagram è apparsa una inaspettata foto, insieme a sua sorella Claudia: l’avete mai vista? E’ bellissima!

Federica Nargi incanta instagram con la sorella Claudia: lo scatto ha conquistato tutti

Federica Nargi è certamente una showgirl amatissima, la sua popolarità è cresciuta enormemente grazie al ruolo di velina nel famoso tg satirico Striscia La Notizia. E’ apparsa in coppia con Costanza Caracciolo, e insieme, hanno fatto ballare tutti i telespettatori. Federica è decisamente seguitissima, il suo profilo instagram conta ben oltre i 3 milioni di follower. Proprio sui social, è avvezza a condividere spesso immagini che incantano tutti gli utenti. Un’immagine non è passata inosservata: lo scatto della showgirl con la sua bellissima sorella, Claudia. Com’è possibile osservare, insieme sono meravigliose! Stesso sguardo e medesima bellezza, non trovate? A quanto pare, le due donne mostrano una forte somiglianza, entrambe more, dai lunghi capelli castani.

La foto in poco tempo ha raccolto tantissimi like, e ricevuto centinaia di messaggi, tutti apprezzamenti. Federica Nargi e Claudia sono davvero bellissime, un’avvenenza da togliere il fiato.