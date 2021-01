Al GF Vip arriva un aereo con un messaggio ‘bizzarro’: sostegno per Tommaso Zorzi, ma la frecciatina ai ‘Prelemi’ si sente eccome.

Non c’è pace per Giulia e Pierpaolo: proprio in questi giorni, il loro rapporto è stato oggetto di ulteriori discussioni nella Casa del GF Vip. Ed è stato proprio Tommaso Zorzi a far rilevare certi aspetti, dal suo punto di vista incoerenti, del comportamento dell’ex velino. In pratica, secondo l’ex protagonista di Riccanza, per come si è svolta tutta la vicenda Elisabetta-Pierpaolo-Giulia, la nuova coppia non dovrebbe meravigliarsi se da fuori c’è qualcuno che critica la rapidità con cui Pierpaolo sembra aver voltato pagina dopo l’uscita della Gregoraci dal programma. C’è da dire che Zorzi non ha assolutamente giudicato male il legame tra i suoi due coinquilini perché, come ha spiegato, è stato testimone di tutta l’evoluzione della vicenda. L’influencer milanese però ha voluto ricordare ai suoi amici che non tutti seguono la diretta del reality h24 e che qualcuno potrebbe avere una visione distorta di come sono andate le cose. Ad aggiungere benzina sul fuoco, oggi è arrivato un aereo con un messaggio abbastanza chiaro che di certo non era a favore della Salemi e di Pretelli. Vediamo cosa è accaduto nel dettaglio.

GF Vip, l’aereo per Tommaso nasconde la frecciatina a Giulia e Pierpaolo

Il velivolo ha fatto molto discutere per le intenzioni del messaggio che conteneva. “E.G. ti amiamo, Tommaso Zorzi vinci per noi, 100k Gregorelli”, si leggeva sullo striscione. Un chiaro messaggio contro la nuova coppia di questa quinta edizione del reality da parte dei fan di Pierpaolo ed Elisabetta che in questo modo starebbero dichiarando di schierarsi con Tommaso Zorzi e volere la sua vittoria in finale. L’episodio ha dato il via ad un vivace scambio di idee sulla questione, con Pretelli che continua a ribadire la sua posizione: per come si sono svolti i fatti tra lui e l’ex di Briatore, il modello di Maratea non sente di aver sbagliato in alcun modo: semplicemente avrebbe preso atto dell’inesistenza del rapporto tra loro e si starebbe dando una opportunità di essere felice accanto a Giulia.

