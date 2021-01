Gianluca Ginoble del trio Il Volo è risultato positivo al Covid-19: il giovanissimo cantante ha annunciato a tutti di aver contratto il virus con un post su Instagram. Ecco le sue parole.

Il Volo non ha affatto bisogno di presentazioni: il trio composto da Ignazio, Gianluca e Piero è uno dei più famosi in Italia e nel mondo. Collezionano dischi di platino nel nostro Paese ed all’estero: insieme sono una vera forza. Siamo qui a parlarvi di Gianluca il quale, purtroppo, ha contratto il Covid-19. Il latin lover de Il Volo, classe ’95, con un post sui social ha annunciato di esser stato beccato da questo terribile virus che colpisce da più di un anno il mondo intero. Nonostante tutte le precauzioni il cantante de Il Volo non è riuscito ad evitare la positività: resterà in isolamento per qualche giorno insieme al fratello, anche lui risultato positivo. Ecco le parole del famoso cantante.

Il Volo, Gianluca Ginoble positivo al Covid-19: “Nonostante le precauzioni…”, l’annuncio appena arrivato

Gianluca Ginoble, il cantante del trio Il Volo, pochi minuti fa ha annunciato di esser risultato positivo al Coronavirus. Lui ed il fratello hanno contratto il virus ed ora si ritrovano in isolamento a casa. “Attualmente siamo a casa isolati dal resto della famiglia e stiamo bene. Nonostante le attenzioni e le precauzioni sempre adottate, questo virus non ci ha risparmiato. Perciò raccomando caldamente a tutti di prestare sempre la massima attenzione, di indossare la mascherina, di rispettare le norme e le distanze. Solo attraverso la collaborazione ce la faremo a superare questo periodo buio della nostra storia” sono le parole scritte dal giovane cantante sul suo canale social. Migliaia di fan ed amici hanno lasciato un commento sotto il post per mostrare la loro vicinanza a Gianluca ed a suo fratello, positivi al Covid.