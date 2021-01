Guardate bene questo scatto, riuscite a riconoscerla? Sarà a Sanremo 2021, tra i big in gara al prossimo Festival.

Sono tanti i vip che, attraverso i proprio profili social, condividono con i fan scatti inediti del passato. Proprio come ha fatto l’amatissima cantante che vi abbiamo appena mostrato in foto. Sul suo profilo ufficiale di Instagram, nella giornata di ieri, l’artista ha condiviso questa foto ricordo per augurare a tutti una felice Epifania. “Questa befanina ora è cresciuta, ma all’epoca ci credeva ancora”, si legge nella didascalia del post. Avete capito di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito! Prima un piccolo indizio: è una dei 26 big che gareggeranno nella prossima edizione del Festival di Sanremo, che si terrà a marzo del 2021!

Qui era una ragazzina, oggi è una delle cantanti più amate in Italia: avete capito chi è? Sarà a Sanremo 2021

Guardate bene questo scatto: il suo sguardo e il suo sorriso sono inconfondibili! Avete capito di chi si tratta? Proprio di lei, Noemi, una delle voci più belle ed amate della musica italiana. Diventata famosa nel 2009, dopo la partecipazione alla seconda edizione di X Factor, per Noemi è poi iniziata una carriera ricca di grandi successi. E anche su Instagram la cantautrice è molto seguita: il suo profilo Instagram conta ben 383 mila followers ed è proprio lì che ieri è apparsa la foto ricordo. Ecco il post:

Come abbiamo anticipato, Noemi parteciperà alla prossima edizione del Festival di Sanremo, che si terrà dal 2 a 6 marzo! Sarà la sesta volta per lei sul palco dell’Ariston: ha partecipato nel 2010 con Per tutta la vita, nel 2012 con Sono solo parole (terzo posto), nel 2014 con Un uomo è un albero e Bagnati dal sole, nel 2016 con La borsa di una donna e nel 2018 con Non smettere mai di cercarmi.

Il brano che Noemi porterà quest’anno a Sanremo si intitola Glicine e noi non vediamo l’ora di ascoltarlo!