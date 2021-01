Brutta notizia per i fan di Kim Kardashian e Kanye West, la loro decisione sembra essere definitiva: ecco l’indiscrezione

Kim Kardashian e Kanye West sono una delle coppie più famose e seguite del mondo dello spettacolo. Lei è una modella, personaggio televisivo e imprenditrice, nonché icona di stile e bellezza. Lui, invece, è un rapper molto famoso. I due si sono fidanzati nel 2012. Nel dicembre dello stesso anno, durante un concerto, il rapper ha annunciato la gravidanza della compagna. Il 15 giugno 2013 è nata la prima figlia North, mentre il 24 maggio 2014 la coppia è convolata a nozze a Firenze, al Forte Belvedere, con una cerimonia privata. Il 5 dicembre 2015 è nato il loro secondo figlio, Saint West; mentre il 15 gennaio 2018 hanno avuto tramite madre surrogata un’altra bambina, Chicago. Infine, il 17 maggio del 2019, sempre attraverso madre surrogata, hanno annunciato la nascita di Psalm West.

Kim Kardashian e Kanye West: decisione definitiva?

Dopo ben otto anni, Kim e Kanye sembrano aver preso una decisione definitiva. Su quasi tutti i settimanali di gossip internazionali, infatti, rimbalza la notizia di un loro presunto divorzio. Fonti vicino ai due dichiarano: “Lei ne ha abbastanza“. Pare infatti che la super modella sia ormai stufa del rapporto con il marito e stia resistendo solo per amore dei figli. I due, in effetti, sono già separati e lei si è trasferita con i quattro figli a Los Angeles. Lui, invece, vive a Wyoming nel ranch da 14 milioni di dollari acquistato un paio di anni fa. Una fonte vicina alla coppia ha rivelato alla rivista People: “Kim e Kanye stanno seguendo un servizio di consulenza matrimoniale e stanno valutando le opzioni che hanno a disposizione. Da tempo lavorano sul loro matrimonio, ma nessuna decisione è stata presa” – qualcun altro a Page Six – “Tengono la cosa sotto silenzio, ma a questo punto come coppia sono finiti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Kim Kardashian, inoltre, pare abbia già assoldato un avvocato per divorziare dal marito Kanye West. Il difensore della super modella sarebbe Laura Wasser, la regina dei divorzi hollywoodiani. L’avvocato l’ha già assistita durante la rottura con il suo precedente marito, il campione dell’Nba Kris Humphries.