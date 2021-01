È Monica in Che Dio ci aiuti, ma sapete dove l’abbiamo vista per la prima volta in tv? Ecco il talent a cui ha partecipato.

L’attesa è finita! Questa sera, su Rai Uno, è iniziata la sesta stagione di Che Dio Ci Aiuti, l’amatissima fiction con protagonista Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci. Una serie che i fan seguono con passione e affetto, dal 2011 ormai, anno dell’uscita della prima stagione. E tra gli attori più amati presenti nel cast c’è anche lei, Diana Del Bufalo. Nella serie, l’attrice interpreta Monica Giulietti, nipote acquisita di Suor Angela ed ex di Nico. L’attrice è un volto amatissimo della nostra tv, ma forse non tutti ricordano il programma che l’ha resa famosa circa 10 anni fa! Era l’anno 2010- 2011 quando Diana partecipava ad una delle trasmissioni più famose della nostra tv. Scopriamo quale!

È Monica in Che Dio ci aiuti, ma ecco dove abbiamo visto Diana Del Bufalo in tv per la prima volta

Si chiama Diana Del Bufalo, ma i fan di Che Dio Ci Aiuti la conosceranno come l’amatissima Monica. Amatissima come l’attrice che la interpreta, che ormai da molti anni può contare su una vera e propria schiera di fan. Che la seguono costantemente, anche su Instagram, dove il suo profilo ufficiale conta un milione e mezzo di followers. Oggi tutti la conoscono, ma ricordare dove l’abbiamo vista per la prima volta sul piccolo schermo? Ebbene, Diana è stata una delle allieve di Amici di Maria De Filippi nel 2010! Si, perché oltre alla recitazione, la Del Bufalo ha una grande passione per il canto: nel talent di Canale 5 infatti era proprio nella categoria dei cantanti. Un’esperienza bellissima per Diana, che ha rappresentato l’inizio di una carriera ricca di successi.

E la Del Bufalo è tornata ad Amici proprio nella prima puntata di questa edizione del talent show, in occasione dei 20 anni della trasmissione.