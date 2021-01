La bellissima Paola Di Benedetto mostra ai fan una foto con la sua mamma: il ‘dettaglio’ colpisce tutti, pioggia di like e tanti commenti.

E’ stata una delle Madre Natura più apprezzate di ‘Ciao Darwin’: da allora Paola Di Benedetto è rimasta nel cuore del pubblico che ha continuato a seguirla con affetto in questi anni. La showgirl vicentina, classe 1995, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo partecipando a vari concorsi di bellezza fino a Miss Italia nel 2006 che, pur non avendo vinto, l’ha lanciata in tv. Dopo Ciao Darwin e Colorado, Paola partecipa nel 2018 all’Isola dei Famosi, dove incontra Francesco Monte col quale nasce un flirt. Prima della sua partecipazione al reality, la Di Benedetto era stata fidanzata tre anni e mezzo col calciatore Matteo Gentili. Ha poi vinto la quarta edizione del GF Vip e a settembre del 2020 conduce su Italia 1 “Disconnessi on the road” insieme a Paolo Ciavarro e Giulia Salemi. Nel suo curriculum anche un libro edito da Rizzoli, “Se ci Credi. Ci vogliono Testa e Cuore”. Molto attiva sul suo seguitissimo account Instagram, Paola è solita condividere scatti col suo fidanzato, il cantante Federico Rossi, o insieme ad amici e famiglia in vari momenti di vita quotidiana. Proprio quest’estate, l’ex gieffina ha pubblicato una foto con la sua mamma che ha riscosso molto successo.

Paola Di Benedetto e la sua mamma: incredibile, sembrano coetanee

Affezionatissima alla sua famiglia di origini siciliane, in questa foto tratta dal suo profilo, Paola mostra tutta la forza del suo legame con la mamma: la donna ha un sorriso molto solare che ricorda molto quello di sua figlia, ma il dettaglio più impressionante è che le due sembrano sorelle. La mamma dell’influencer è davvero giovanissima e questo dettaglio ha stupito tutti i follower che hanno riempito il post con migliaia di like e commenti.

La Di Benedetto ha anche un fratello gemello che abbiamo visto l’anno scorso in una delle sorprese che il GF Vip è solito fare ai concorrenti. In quell’occasione la modella si emozionò moltissimo, facendo commuovere i coinquilini, lo studio e il pubblico a casa.