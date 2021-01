Giunge del tutto inaspettata la notizia della morte di Solange, sensitivo famoso in tv: il corpo trovato senza vita nella sua abitazione.

All’anagrafe era Paolo Bucinelli, ma per tutti era Solange, il sensitivo della tv: oggi pomeriggio, 7 gennaio 2021, l’uomo, 69 anni, è stato trovato morto nella sua casa in provincia di Livorno, precisamente a Colesalvetti. Erano giorni che Solange non rispondeva alle telefonate degli amici, i quali erano arrivati fuori la sua casa provando a chiamarlo al cellulare. Sentendo il telefono suonare da fuori la porta ma non ricevendo nessuna risposta, hanno allertato i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno trovato il cadavere sul divano.

Solange è morto, l’intervento del medico e dei carabinieri

Arrivato insieme ai carabinieri sul luogo del decesso, il medico del 118 ha accertato il decesso: secondo le prime indiscrezioni, Solange sarebbe venuto a mancare per cause naturali. Infatti, in base alle prime informazioni raccolte dai militari, il sensitivo era stato al pronto soccorso proprio domenica scorsa per un problema glicemico venendo poi dimesso. Nato il 25 aprile 1952, era diventato famoso fin dagli Ottanta come sensitivo per poi approdare anche in tv: il suo esordio sul piccolo schermo avvenne partecipando alla trasmissione di Davide Mengacci ‘Perdonami’. Aveva anche pubblicato come cantante alcuni 45 giri, tra i quali ‘Ma che bandiera è questa qua’ e ‘Palline colorate’. Indimenticabile la sua presenza anche a vari programmi televisivi delle reti Mediaset negli anni Novanta, come ‘La sai l’ultima?’, ‘Casa per casa’ e ‘Buona Domenica’.

Nel 2004 fu tra i concorrenti del reality ‘La fattoria’, alla sua prima edizione, all’epoca condotta da Daria Bignardi. Dal 1996 al 2013 aveva scritto 6 libri.