In questa foto era solo una bambina, oggi è un’attrice amatissima: avete capito di chi si tratta?

Una foto ricordo meravigliosa, la bambina che appare in questa foto è divenuta oggi un’attrice incredibile. Tale scatto è apparso sul suo profilo instagram incantando i follower che la seguono con tanto affetto. La sua notorietà è cominciata dopo la partecipazione a Miss Italia, che l’ha vista vincitrice dell’edizione. In seguito, inizia ad affermarsi nel campo della moda per poi passare in televisione, partecipando alla soap Un medico in famiglia, fino ad entrare nel cast nel 2007 della serie tv di canale 5 Carabinieri, nel ruolo di Laura Flestero. A questo punto, dopo i tanti indizi forniti, avete capito di chi si tratta? E’ proprio lei!

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Qui era solo una bambina, ma adesso è diventata un’attrice dal talento straordinario

Sappiamo che sono decisamente tantissimi i vip che amano condividere sui social immagini di quando erano ancora dei bambini, o semplicemente dei ragazzi. Un modo per tornare col pensiero a tempi passati, incorniciando un momento che mai potrà essere dimenticato. I follower ogni volta sono entusiasti, e mostrano con commenti meravigliosi lo stupore dinanzi ad una foto che può mostrare un totale cambiamento o viceversa, dell’amato personaggio. Come abbiamo riportato, la bambina in questa foto è diventata oggi un’attrice dal talento straordinario. Il tutto è iniziato dopo la sua vittoria a Miss Italia. Pian Pian, la sua notorietà ha raggiunto l’apice, grazie soprattutto alla sua presenza nel mondo cinematografico. Infatti, ha interpretato tantissimi personaggi in diverse serie, film e fiction. Proprio questa sera, sarà presente nella seguitissima serie Che Dio Ci aiuti. Adesso, dopo i tanti indizi forniti, l’avete riconosciuta? Ebbene sì, è proprio lei, Francesca Chillemi. Nella foto appena mostrata era solo una bambina, com’è possibile notare, molti tratti del suo viso non sono affatto mutati. Anzi, Francesca ha mantenuto la maggior parte dei suoi lineamenti.

Lo scatto è apparso sul suo profilo instagram, qualche tempo fa, ma ovviamente l’occhio vigile dei suoi fan è sempre pronto a scovare. Molti sono stati i like appresi, e i messaggi ricevuti davvero tantissimi, apprezzamenti che la straordinaria attrice avrà sicuramente amato. Francesca Chillemi era davvero bellissima, ma oggi è di un’avvenenza incantevole!