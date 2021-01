Mediaset sta pensando ad un nuovo ‘programma’: la notizia appena arrivata riguarda Uomini e Donne. L’annuncio è del tutto inaspettato, sentite di che si tratta!

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati dal pubblico di Canale 5. Maria de Filippi ha dato vita ad un dating show che coinvolge persone di tutte le età. Quest’anno, complice anche l’emergenza sanitaria, la conduttrice ha deciso di unire in un unico studio Trono Classico ed Over. Tra barriere in plexiglass, distanziamento e mascherine, si fa davvero attenzione a prevenire il contagio da Covid e si sta tutti insieme. Sta per arrivare una nuova versione ancora, questa volta del tutto inaspettata. Amedeo Venza, personaggio vicino al mondo Mediaset, ha lanciato una clamorosa indiscrezione che fa sognare tutti! Ecco di che si tratta.

Uomini e Donne, clamoroso annuncio: Mediaset ci sta seriamente pensando

Uomini e Donne sta per arrivare con una nuovissima inedita versione. Amedeo Venza ha appena aggiornato i suoi canali social con uno scoop incredibile. Arriva la versione VIP di Uomini e Donne? Il personaggio noto al mondo televisivo ha spiegato che Mediaset, insieme a Maria de Filippi, sta pensando ad una nuova programmazione in versione VIP che punterebbe alla prima serata di Canale 5. Si tratterebbe di un nuovo programma, un dating show rivisitato e con super Vip seduti sul famosissimo trono. Le novità però non sono finite: Venza, tramite le sue IG story, ha annunciato che l’opinionista dello show potrebbe essere Giulia De Lellis!

L’idea non sembra affatto male: tutti gli appassionati del dating show gradirebbero e non poco! Arriva così, forse, il format VIP anche per Uomini e Donne. Il Grande Fratello con i Vipponi ha avuto un enorme successo: sarà lo stesso anche per il dating show di Maria de Filippi? Non ci resta che attendere ulteriori conferme e novità…