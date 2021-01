Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono stati ospiti di Uomini e Donne: una sorpresa inaspettata ha fatto emozionare tutti, l’ex Cavaliere ed ex gieffino si è commosso.

Oggi, 7 gennaio, è tornato in onda Uomini e Donne. Abbiamo lasciato il dating show nel 2020, prima delle festività, e lo abbiamo ritrovato con una enorme sorpresa. La puntata di oggi si è aperta con un magnifico ritorno in studio: Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono stati ospiti del programma condotto da Maria de Filippi. I due si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne: nonostante i litigi, la coppia oggi è felice ed ha dato alla luce una bellissima bambina di nome Bianca. Per l’ex Cavaliere ed anche ex gieffino c’è stata una sorpresa magnifica: non se l’aspettava affatto…Ecco cosa è successo in puntata.

Uomini e Donne, Sossio e Ursula ospiti in studio: la sorpresa che nessuno si aspettava

Una sorpresa inaspettata ha fatto emozionare tutti: Sossio e Ursula sono entrati nello studio di Uomini e Donne per raccontare come va la loro storia d’amore. Inaspettatamente, l’ex Dama ha deciso di fare una sorpresa alla sua dolce metà. In occasione del 50esimo compleanno di Sossio la sua compagna gli ha fatto un regalo ed ha deciso di darglielo avanti a tutti. Con la voce rotta dal pianto e dall’emozione, Ursula ha letto questa lettera: “Siamo qui dove i nostri occhi si sono incontrati per la prima volta. Viviamo un amore ribelle ma tutto ci porta a conoscerci. Festeggiamo i tuoi 50 anni. Spero che questo traguardo e questo 2021 ti portino tanta gioia, forza e amore. Non sei più solo, hai una spalla forte su cui appoggiarti per tutta la vita, la mia”. Ursula ha dato poi un regalo, una collana, al suo uomo

Oggi è andata in onda una puntata registrata precedentemente: Sossio Aruta ha festeggiato i suoi 50 anni il 19 dicembre, prima delle festività natalizie.