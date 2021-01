Addio a Dearon Thompson, l’infermiere Malik McGrath in E.R.: l’attore è morto a 55 anni, presumibilmente a causa di un infarto.

È morto all’età di 55 anni Dearon Thompson, uno devi volti più amati degli anni ’90. Tra il 1994 e il 2009, l’attore ha partecipato a circa 200 episodi di E.R., la serie Tv con George Clooney in cui ha interpretato l’infermiere Malik McGrath. L’attore è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione di Los Angeles, e , stando a quanto riporta il sito americano TMZ, non rispondeva alle telefonate dalla mattina del 7 gennaio. Il fratello Marshawn ha dichiarato che ad ucciderlo potrebbe essere stato un infarto. In passato, l’attore ha già avuto diversi problemi al cuore. 12 anni fa l’attore ha subito un delicatissimo intervento al cuore a causa di un problema all’aorta.

Nella serie tv con George Clooney, l’attore è apparso in circa 200 episodi, tra le corsie del pronto soccorso di E.R. Il debutto in carriera è arrivato col film Vanilla Ice Coole as Ice, nel 1991, ma sono tanti i film in cui si è fatto apprezzare, come CB4 e Fear of a Black Hat. ma oltre alla recitazione, Thompson aveva anche la passione per la musica. Col nome Deezer D, infatti, è stato un importante rapper e oratore motivazionale