La splendida Alba Parietti è un volto amatissimo del mondo dello spettacolo: il sorprendente retroscena sulla scelta del suo nome, resterete senza parole!

La talentuosa e affascinante Alba Parietti è un volto noto e amatissimo del panorama italiano: il sorprendente retroscena sul suo nome, resterete senza parole. Showgirl, attrice, conduttrice e, per un periodo agli esordi, anche cantante. Una donna bellissima e dotata di un talento davvero straordinario. Originaria di Torino, la sua eccezionale carriera è nota al pubblico e ai fan, che la seguono assiduamente anche tramite il suo profilo Instagram. Madre dell’affascinante Francesco Oppini, ex concorrente della nuova edizione del GF Vip. Alba Parietti ha sempre dimostrato una grande schiettezza e una sincerità che hanno fatto breccia nel cuore del pubblico insieme alla simpatia che da sempre l’accompagna. Molti, tuttavia, non sono a conoscenza dell’incredibile retroscena alla base della scelta del suo nome. Scopriamolo insieme!

Alba Parietti, il retroscena dietro alla scelta del suo nome

Talentuosa e affascinante, la celebre artista è uno dei volti più acclamati e seguiti dal pubblico. Alba Parietti è una donna determinata, dotata di un carattere forte e di una sensibilità incredibile che ha dimostrato in molte occasioni. Il suo incontro con il figlio, Francesco Oppini, mentre questi era ancora un concorrente del GF Vip ha emozionato il pubblico. Quello di cui molti non sono a conoscenza, tuttavia, è che la scelta del suo nome è ispirato ad un evento particolare. Il padre di Alba Parietti, infatti, era stato un partigiano piemontese e pare che il suo soprannome fosse “Naviga”. Il nome della splendida showgirl è ispirato alla di “Alba”, che fu la prima città del Piemonte liberatasi dall’occupazione nell’anno 1945. Un nome importante e dal significato profondo, che rispecchia alla perfezione la dolcissima e brillante showgirl.

Un retroscena davvero incredibile che riguarda la bellissima Alba Parietti. Avreste mai immaginato che dietro il suo nome si celasse una ragione tanto importante?