Il daytime di Amici oggi ci ha regalato una sorpresa davvero inaspettata: è arrivato il bacio tra due alunni, ecco di chi si tratta.

Nella scuola di Amici, famoso talent show di Canale 5, le sorprese e i colpi di scena non mancano mai: quando poi questi hanno anche sfumature romantiche, l’entusiasmo è davvero tanto. Proprio nel daytime di oggi pomeriggio è accaduto che due concorrenti si siano lasciati andare ad un romantico bacio. Tra Giulia e Sangiovanni l’intesa cominciava a farsi notare sempre di più ormai da tempo e nella striscia quotidiana in onda su Canale 5 si è visto che la ballerina di Amici si è recata in camera dal cantante che stava risposando in quel momento. Quando si è svegliato, Giulia gli si è sdraiata accanto e lui le ha detto di non riuscire a starle lontano. Poi, cercando riparo dalle telecamere, i due ragazzi si sono scambiati il bacio nascondendosi il cappuccio della felpa di lui. Se qualcuno avesse dubbi su quanto accaduto, la ballerina in sala prove lo ha confermato. Ma c’è di più: Giulia ha infatti spiegato che quello è stato il suo primo bacio. Ma come avrà reagito Sangiovanni? Scopriamolo!

Giulia e Sangiovanni, la reazione di lui dopo il bacio

Quanto accaduto, però, ha scatenato una serie di dubbi al cantante il quale il giorno dopo il bacio ha parlato con la ragazza ed ha confessato di non voler affrettare le cose nonostante l’interesse che prova per lei. “Il mio obiettivo principale è sempre la musica, come per te dev’essere la danza. Mi mette ansia il comportarci da coppia. Il motivo per cui sono qua è altro, è la musica. Va benissimo che stiamo insieme e viviamo la cosa, però con un certo criterio. Io non voglio che questa cosa mi distragga e neanche che distragga te. Poi magari mi innamorerò di te alla follia…”, le ha detto.

Insomma, Sangiovanni sembra al momento voler vivere il feeling con Giulia così come viene, dando comunque priorità alla musica. Staremo a vedere cosa accadrà, voi tifate per l’happy end?