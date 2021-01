Anticipazioni Beautiful 8 gennaio, Liam è ancora conteso tra le due, Steffy e Hope. Vediamo cosa succederà nel corso della puntata di oggi.

Cosa succederà oggi nella soap opera d’oltreoceano più amata dagli italiani? Ci pensiamo noi a raccontarvi tutto, punto per punto. Nella puntata di oggi, venerdì 8 gennaio, di Beautiful vedremo ancora Liam protagonista del triangolo amoroso con Steffy e Hope. Le scene saranno cariche di emozioni, intrighi, dubbi e sofferenza. Le due donne, gelose l’una con l’altra, arrivano a un duro scontro: le due litigano rinfangandosi vecchi rancori con un riferimento all’amato Liam che farà scattare una delle due. Hope cercherà di manipolare Liam: vuole che il giovane Spencer dica a Steffy che tra loro due non c’è nulla. Insomma, sembrerebbe proprio che queste anticipazioni fanno presagire una puntata davvero imperdibile. Volete saperne di più? Scopriamo insieme ogni cosa.

Beautiful, anticipazioni puntata di Venerdì 8 Gennaio: cosa accadrà a Liam?

Ancora una volta, la puntata di Beautiful di Venerdì 8 Gennaio sarà davvero imperdibile? Perché? Beh, le anticipazioni ce lo fanno chiaramente capire. Bando alle ciance, scopriamo tutti i dettagli. Hope, insicura e destabilizzata dalla sintonia che Liam e Steffy hanno, ha paura che la sorellastra gli porterà via l’amato. La ragazza, infatti, vorrebbe che Liam dicesse a Steffy che, a parte il legame della figlia, non sono più una coppia e non c’è amore. Liam, dal suo canto, prova un sentimento forte per le due donne e vuole trovare il modo di amare entrambe le madri dei suoi figli, pur rimanendo fedele alla sua Hope. La presenza di Logan non lo scalfisce. L’atteggiamento di Hope, però, produce l’effetto opposto. Ed, ovviamente, allontana Liam. Inevitabile, quindi, la reazione del ragazzo. Che, com’è giusto che sia, si dice deluso dal tentativo della compagna di abbindolarlo e di manipolarlo a suo piacimento. Si troverà a dover ripensare alla sua storia con Hope e forse ricredersi. Darà ragione a Steffy? Tra le tante cose, Steffy e Hope continuano con i litigi. Con una grande differenza, Liam prende le distanze. Smette di pensare ai problemi legati al rapporto tra le due, ma si concentra su di sé. Non riesce a pensare ad altro: è molto infelice dal comportamento di Hope e ne rimane deluso. Questo potrà avere ripercussioni sulla loro storia? Arriverà una crisi per la storia d’amore dei nostri protagonisti? Lo scopriremo nei prossimi episodio.

Non perdetevi le puntate di Beautiful, vi ricordiamo che va in onda ogni giorno alle 13:45 dal lunedì al sabato e la domenica alle 14:05 su Canale 5. Alla prossima!