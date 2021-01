Anticipazioni Un Posto al Sole della puntata di Venerdì 8 Gennaio: Alex dovrà prendere una decisione, nuova ‘prova’ per Serena e Filippo.

Siamo giunti alla fine di questa prima settimana di Gennaio. E, come al solito, non si può affatto rinunciare ad un nuovo appuntamento con ‘Un Posto al Sole’. Anche perché, parliamoci chiaro, in questi ultimi giorni sta accadendo davvero di tutto. Quindi, è praticamente impossibile perdersi o rinunciare ad una sola puntata. A partire dalla partenza di Marina Giordano con il suo futuro marito Fabrizio fino al ritorno inaspettato di Leonardo nella vita di Serena e Filippo, le avventure di Palazzo Palladini stanno tenendo compagnia milioni e milioni di italiani. Ebbene, ma cosa accadrà, quindi, stasera? Cosa accadrà Venerdì 8 Gennaio? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la puntata che andrà in onda tra pochissime ore sarà, ancora una volta, più che imperdibile. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: le anticipazioni della puntata di questa sera sono davvero strepitose. A partire, quindi, da una delicata e dolorosa decisione che la giovane Alex dovrà prendere fino ad una nuova ‘prova’ per la coppia Serena e Filippo, l’appuntamento di Venerdì 8 Gennaio sarà davvero imperdibile. Siete curiosi di saperne di più? Seguiteci nelle sue anticipazioni. Anche perché, vi assicuriamo, le ‘sorprese’ non sono affatto finite qui.

Un Posto al Sole, anticipazioni Venerdì 8 Gennaio: puntata più che imperdibile

Cosa accadrà, quindi, nella puntata di ‘Un posto al sole’ di Venerdì 8 Gennaio? Come dicevamo precedentemente, le anticipazioni di questo nuovo appuntamento sono davvero succulente. E, soprattutto, ci fanno ben capire che, ancora una volta, accadrà davvero di tutto. Perché? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa. Procediamo, però, con ordine. Nelle scorse puntate, Alex ha ricevuto un’importante proposta di lavoro. Per circa sei mesi, la ragazza di Vittorio Del Bue dovrà recarsi fuori Napoli e, soprattutto, fuori Italia per una nuova ed incredibile offerta. Se, in un primo momento, però, la ragazza è apparsa subito entusiasta, molto presto sembrerà cambiare idea. Motivo? Il suo fidanzato sarà più impegnato nella ‘guerra social’ con il suo rivale, anziché ascoltare le preoccupazioni della giovane Alex. Questo, quindi, non farà altro che ‘demoralizzare’ la barista del Vulcano. Fino a farle prendere una dolorosa decisione. Accetterà o non accetterà, quindi? Purtroppo, no! Ma non è affatto finita qui. Anche per Serena e Filippo, la situazione non è delle migliori. Leonardo è tornato. E, purtroppo, non ha nessuna intenzioni di andare via. La coppia, quindi, sarà costretta a riaccettarlo in casa. Ma cosa accadrà quando arriveranno coloro che stanno cercando il giovane? Infine, ampio spazio anche a Guido Del Bue. Il vigile sta per ritornare a Napoli da Ischia. E sta per essere accolto dal porto dal suo amico Cerruti. Qualcosa, però, andrà storto. E, molto presto, i piani si stravolgeranno del tutto.

Per tutto questo e molto altro ancora, non bisogna fare altro che seguire la puntata di questa sera.