In questa fotografia presa da una sigla della prima sit com girata in Italia avevano circa 30 anni. Parliamo della serie Zanzibar uscita nell’88: andava in onda dal lunedì al venerdì in seconda serata. Erano due dei protagonisti di quella serie, insieme a Cesare Bocci! Gli indizi sono terminati, li avete riconosciuti? Beh, sono Claudio Bisio e Silvio Orlando! E’ davvero incredibile quanto siano quasi del tutto uguali ad oggi! In quella sit com Bisio interpretava Italo, il cliente, meccanico, comunista e milanista, mentre Silvio Orlando era Domenico Tagliuti, tranviere napoletano! Le vicende di Zanzibar si svolgevano in un bar di Milano. Insieme ai due attori anche Cesare Bocci, che anche 33 anni fa era un latin lover!

In questa foto del passato, precisamente del 1988, troviamo Claudio Bisio e Silvio Orlando da giovanissimi. Avevano circa 30 anni, essendo entrambi del 1957. Per Bisio quella in Zanzibar è stata la sua prima apparizione significativa in tv, mentre per Silvio Orlando arrivò dopo aver già lavorato al cinema. Con gli anni entrambi hanno costruito una carriera divenuta davvero brillante: entrambi recitano in famosissimi film e sono apprezzati e seguiti in tutto il nostro Paese. Sapete vero che con il tempo sono cambiati davvero di pochissimo?

Questa un’immagine di Claudio Bisio oggi, si tratta di un post Instagram pubblicato durante il lockdown ad Aprile 2020.

Silvio Orlando è noto non solo per tutti i film in cui ha recitato ma ultimamente lo abbiamo visto in The Young Pope, al fianco di Jude Law: ha interpretato il cardinal Angelo Voiello.