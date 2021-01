La bellissima e adorabile bambina che vedete in questo tenero scatto è oggi un’attrice molto famosa: riuscite a capire di chi si tratta?

L’adorabile e bellissima bambina che vedete in questa immagine è oggi un’attrice molto famosa: riuscite a capire di chi si tratta? Con l’aiuto di qualche piccolo indizio siamo certi di sì. Ha recitato in una serie tv che è stata un vero e proprio fenomeno, amatissima e seguita non solo nel paese di origine, ma ovunque. Ha origini bulgare, ma ha vissuto in Canada prima di trasferirsi per lavoro. L’abbiamo ammirata in diversi film di grande successo, sebbene il suo volto sia legato indissolubilmente ad un triangolo amoroso che ha fatto sognare i fan della sopracitata Serie Tv. Di recente, purtroppo, ha dovuto affrontare un triste lutto e dire addio alla sua amatissima nonna. Ovviamente, è un’attrice di grande talento e dotata di una bellezza straordinaria. Allora, di chi si tratta?

Chi è questa adorabile bambina, oggi attrice molto famosa?

Talentuosa e affascinante, dotata di un’eleganza davvero innata e sorprendente, ha fatto innamorare il pubblico e i fan. Vanta un profilo Instagram seguito da oltre ventuno milioni di follower. Ha avuto, in passato, una relazione proprio con uno dei suoi co-protagonisti, conosciuti sul set. Si tratta della meravigliosa Nina Dobrev! La celebre Elena di The Vampire Diaries, la serie tv che ha appassionato il mondo intero e in cui ha ricoperto anche il ruolo di Katherine e delle sue svariate doppelganger. La talentuosa attrice che abbiamo ammirato anche in “Noi siamo infinito” e nello spaventoso “Flatliners – Linea mortale”. La sua carriera è ricca e si dirama sia sul grande schermo che in televisione. In passato, è stata legata a Ian Somerhalder che in “The vampire diaries” interpretava l’affascinante Damon. Oggi, pare sia fidanzata con Shaun White. Eccoli insieme in uno scatto di alcuni giorni fa.

Ricordiamo, invece, che Ian Somerhalder ha sposato Nikki Reed, la Rosalie di Twilight e i due sono diventati genitori di una bambina nel 2017. E voi, avevate riconosciuto la bellissima Nina Dobrev? Nella foto che vi abbiamo mostrato era solo una tenerissima e dolcissima bambina, di certo già splendida. Oggi, invece, è un’attrice amatissima e dotata di un grande talento, non siete d’accordo anche voi?