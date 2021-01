Un’espressione buffissima per questa bellissima e dolce bambina, per non parlare dei grandi e splendidi occhioni: oggi è famosissima, la riconoscete?

La meravigliosa bambina che sfoggia questa buffissima espressione e due splendidi occhioni verdi è oggi famosissima: riuscite a riconoscerla? Ci pensiamo noi a darvi una mano con alcuni, semplici, indizi. La protagonista di questo scatto è nata a Catania nel 1985. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo è arrivato con un concorso particolare. Da quel momento, la sua carriera è decollata, consacrandola come attrice e conduttrice amatissima e dal grande talento. In passato, è stata anche una modella. Qualche tempo fa ha postato sul suo seguitissimo profilo Instagram uno scatto che la ritraeva completamente senza trucco, incantando i fan. Nel corso del 1 Gennaio, per festeggiare il nuovo anno, l’abbiamo ammirata in un programma molto apprezzato dal pubblico e condotto da un iconico ballerino. Siamo certi che, ormai, non avrete più alcun dubbio: siete riusciti a riconoscerla?

Chi è questa splendida bambina, oggi apprezzata e famosissima?

Ebbene, la somiglianza straordinaria con oggi è sufficiente a far scomparire ogni dubbio. Il colore dei suoi splendidi riccioli, gli occhioni bellissimi che incantano e i tratti delicatissimi del viso perfetto. La protagonista di questo scatto che arriva direttamente dal passato è la straordinaria Miriam Leone! Attrice, conduttrice e vincitrice di Miss Italia nel 2008. La talentuosa giovane ha dimostrato di avere doti straordinarie sia nel campo della recitazione che nelle vesti di conduttrice. Qualche giorno fa l’abbiamo ammirata insieme all’iconico Roberto Bolle a “Danza con me” per inaugurare il nuovo anno. Miriam Leone ha preso parte a numerosissimi film, ma anche ad acclamate fiction e format televisivi, e svariate campagne pubblicitarie. È stata vincitrice di un Ciack D’oro. Nel 2021 è attesissimo il film “Diabolik” in cui la splendida attrice interpreta il ruolo dell’affascinante ed enigmatica Eva Kant. Una vera e propria artista, dotata di talento e immensa bellezza.

Non trovate che fosse adorabile e splendida già da piccolissima?