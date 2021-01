La nuova serie targata Netflix, Bridgerton, ha spopolato e si è rivelata un vero e proprio fenomeno: la domanda che tormenta i fan, chi si cela dietro Lady Whistledown.

Si tratta di un vero e proprio fenomeno: la nuova serie Netflix, basata sui libri di Julia Quinn, si è rivelata un successo incredibile e ha fatto innamorare il pubblico. La tormentata storia d’amore tra l’affascinante Duca e la bellissima Daphne, al centro di questa prima stagione, ha tenuto gli spettatori incollati allo schermo. Non da meno, tuttavia, è stata l’intera famiglia della giovane, così come Lady Featherington e le sue figlie, ma anche l’iconica Regina Charlotte. Tuttavia, a incuriosire e tormentare i fan di Bridgerton, come all’epoca riuscì solo Gossip Girl, c’è sicuramente lei: Lady Whistledown. L’acuta e brillante scrittrice con i suoi articoli tiene in scacco l’intera società londinese. Chi si cela dietro Lady Whistledown? Ve lo riveliamo tra qualche riga, allarme spoiler!

Lady Whistledown, la verità: chi si cela dietro la scrittrice

Come già detto, riveleremo l’identità di Lady Whistledown, l’allerta spoiler è altissima. Del resto, nel corso delle scene finali della puntata conclusiva della prima stagione, il pubblico ha la possibilità di osservare e scoprire il personaggio che si cela dietro la scrittrice. La vediamo per pochi istanti, sufficienti a lasciare i fan senza parole. L’acuta autrice, che ha dominato l’alta società londinese e perfino la curiosità della Regina Charlotte è stata una rivelazione eccezionale. Un colpo di scena che non si ammirava sullo schermo dai tempi di Gossip Girl o Pretty Little Liars. Siete pronti a scoprire la verità? Reggetevi forte. Lady Whistledown altri non è che la dolce e innocente Penelope Featherington. Avete capito bene. Ovviamente, i personaggi non sono a conoscenza della cosa, compresa Eloise, sua migliore amica e molto decisa a svelare l’identità dell’autrice. Nell’attesa che una seconda stagione venga annunciata e confermata, ci toccherà attendere per scoprire quali ragioni hanno spinto la più dolce delle sorelle Featherington a questa ‘iniziativa’.

E voi, cosa ne pensate di questa sorprendente rivelazione?