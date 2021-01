Ultime sorprendenti indiscrezioni che riguardano la bellissima e talentuosa Demet Özdemir: l’attrice si è fidanzata? Scopriamo tutti i dettagli.

La bellissima e talentuosa Demet Özdemir è una delle attrici del momento: si è fidanzata? Le ultime, sorprendenti indiscrezioni. Con la sua interpretazione di Sanem in Daydreamer ha fatto sognare i telespettatori, che hanno seguito con passione la sua tormentata storia d’amore con Can Devit, interpretato dall’affascinante Can Yaman. E mentre per le fan del celebre attore sono giunte in queste ore notizie non proprio felici, di tutt’altro genere sono le novità che riguarderebbero la bella attrice. Alcune fonti dal web riportano che, probabilmente, Demet Özdemir non sarebbe più single. Indiscrezione da prendere con le pinze, eppure, alcuni indizi, lascerebbero presupporre che la verità non sia così lontana. Chi sarebbe il fortunato? Ve lo riveliamo nelle prossime righe, ma no: non si tratterebbe del bellissimo Can Yaman.

Demet Özdemir si è fidanzata? L’indiscrezione che rimbalza sul web

Il pubblico di Daydreamer ha sempre sognato e sperato che tra i due protagonisti potesse un giorno scoccare la scintilla. O, anche, si è forse cullato nella possibilità che questo fosse già accaduto, ma che Can e Demet avessero scelto di mantenere segreta la cosa. Tuttavia, alcune indiscrezioni degli ultimi giorni sembrano intendere tutt’altro. Oltre al fatto, certo, che entrambi hanno sempre dichiarato di essere solo grandi amici. Pare, infatti, che in questi ultimi giorni Demet Ozdemir sia stata paparazzata spesso in compagnia di un uomo. La notte di Capodanno, in particolare, i due avrebbero trascorso la serata insieme allo Stay Warehouse Hotel. L’uomo in questione sarebbe Oğuzhan Koç, un cantante, attore e compositore di origine turca. Alcune fonti dal web riportano che il giovane avrebbe confermato la sua ‘relazione’ con Demet, spiegando di essere alla “vigilia”, quindi agli inizi del loro rapporto. Intanto, proprio qualche ora fa, tra le storie del profilo Instagram dell’attrice è spuntato uno scatto particolare. La foto ritrae Demet e Oğuzhan sorridenti e l’immagine è accompagnata da un cuore bianco. Eccola di seguito.

Ovviamente, ricordiamo che, al momento, si tratta solo di un’indiscrezione e occorrerà attendere che la dolce Demet o l’affascinante cantante rilascino una qualche conferma ufficiale.