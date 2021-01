Elodie apre le porte del beauty: l’incredibile annuncio è del tutto inaspettato, guardate cosa ha rivelato la splendida cantante!

Vi parliamo di una delle cantati italiane più amate del momento. Abbiamo conosciuto Elodie in qualità di concorrente di talent show come X Factor e poi Amici di Maria de Filippi. E’ quest’ultimo programma ad averle regalato il successo: si classificò seconda, vinse il Premio della critica giornalista Vodafone e il Premio RTL 102.5. La Di Patrizi con il tempo ha saputo conquistarsi il suo spazio nel panorama musicale italiano ed è diventata oggi una delle più ascoltate e più amate. E’ stata scelta come co conduttrice di una delle cinque serate del Festival di Sanremo 2021: affiancherà Amadeus, conduttore e direttore artistico dello show musicale. Incantevole e simpatica, Elodie è una delle star italiane del momento. E’ arrivata un’altra clamorosa novità: nessuno se l’aspettava…Sentite cosa è stato pubblicato sui social nelle ultime ore.

Elodie, incredibile novità: è la prima volta per lei, l’annuncio appena arrivato sui social

Elodie ormai non si ferma più. La famosissima cantante italiana ha fatto sapere nelle ultime ore di aver collaborato insieme a Sephora! Proprio così: il famoso mondo del beauty ha aperto le porte all’incantevole cantante per realizzare una capsule collection insieme. Si tratta della prima italiana di Sephora Collection realizzata con l’interprete di brani famosissimi come ‘Andromeda’ o ‘Ciclone’. L’incredibile novità l’ha annunciata la cantante sui suoi canali social ma anche i canali social di Sephora: c’è un incredibile video che gira sul web!

ElodieXSephora farà brillare le anime di tutte le amanti del make up e del beauty! La notizia è stata del tutto inaspettata! La capsule di Elodie si compone di quattro prodotti super colorati: una palette di ombretti, una palette viso, un set di pennelli per trucco e una tinta labbra long lasting.