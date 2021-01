È uno dei rapper più celebri del panorama musicale, dotato di uno straordinario talento: Fred De Palma come non lo avete mai visto, la foto inedita. Lo avreste riconosciuto?

Fred De Palma è uno dei rapper più celebri e acclamati del panorama musicale: la foto inedita, così non lo avete mai visto. Lo avreste riconosciuto? L’artista, originario di Torino, vanta collaborazioni con nomi di spicco italiani ma anche stranieri, come la splendida Ana Mena, la bellissima Anitta e la magnifica Sofia Reyes. Il suo grande talento e i suoi splendidi brani hanno conquistato il pubblico e sono diventati dei veri e propri tormentoni. Fred De Palma è seguitissimo anche sui social, come dimostra il suo profilo Instagram: sono oltre settecentomila i follower che può vantare. Il suo grande fascino è secondo solo al suo incredibile talento. Siete pronti a scoprire lo scatto che ha condiviso e che ha lasciato i fan senza parole?

Fred De Palma come non lo avete mai visto: la foto lascia i fan senza parole

Siamo abituati ad ammirare il celebre artista con un look stiloso e di grande tendenza, che gli contribuisce a regalargli un grande fascino. Fred De Palma è un rapper molto amato dal pubblico e, inoltre, si rivela sempre molto gentile e disponibile con i fan. Tramite il suo profilo Instagram pubblica spesso scatti e aggiornamenti che riguardano sia la sua vita lavorativa che privata, come accaduto un paio di mesi fa per il suo compleanno. La torta a tema Avengers ha spopolato sul web. Nelle ultime ore, tuttavia, a catalizzare l’attenzione dei fan è stata una foto particolare postata dal cantante tra le sue storie. Un’immagine che ritrae Fred De Palma giovanissimo, con una cascata di capelli a caschetto e un’espressione a metà tra un sorriso e un broncio. Lo scatto inedito ha sorpreso i fan, lasciandoli senza parole. Curiosi? Eccolo di seguito per voi.

Ad osservare bene l’immagine una certa somiglianza si nota: voi avreste riconosciuto il celebre artista?