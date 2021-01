GF Vip, incidente nella casa: fan in apprensione per il concorrente, cosa è successo qualche ora fa nel reality più spiato della tv.

Attimi di panico al GF Vip 5. Il reality show di Alfonso Signorini è in onda in prima serata per due volte a settimana e, una volta al giorno, con la striscia quotidiana, ma ci sono fan che seguono la diretta dalla casa a tutte le ore del giorno. E sono stati proprio loro a preoccuparsi, poco fa, per via di un incidente avvenuto proprio nella casa più spiata della tv. Uno dei concorrenti ha avuto bisogno di ghiaccio e fasciature: su Twitter, i telespettatori non hanno nascosto la preoccupazione, vedendo le immagini in diretta. Ma cosa è accaduto nei dettagli? Scopriamolo insieme.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

GF Vip, incidente nella casa: fan in apprensione per il concorrente, cosa è successo a Pierpaolo Pretelli

Piccolo incidente nella casa del Grande Fratello Vip per Pierpaolo Pretelli. Il concorrente ha fatto preoccupare i suoi fan, che, attraverso la diretta in onda 24 ore su 24 su Mediaset Extra o sull’app di Mediaset, lo hanno visto disteso sul letto, con ghiaccio e ginocchio fasciato. Cosa è accaduto all’ex velino di Striscia la Notizia? A spiegarlo è stato proprio lui: il concorrente si è fatto male mentre giocava a scopa, sbattendo il ginocchio sotto al tavolo. Per combattere la noia, infatti, ai vipponi è stato consegnato un mazzo di carte, col quale i concorrenti trascorrono molte ore in allegria. Prima di sapere cosa era accaduto a Pierpaolo, però, i fan non hanno nascosto la preoccupazione. Ecco alcuni commenti apparsi su Twitter proprio durante la diretta:

Eh si, sono davvero tantissimi i fan che seguono il reality in diretta e si divertono a commentare le avventure dei vipponi attraverso Twitter. Niente paura, quindi, per Pierpaolo, che ha rimediato solo una brutta botta. A prendersi cura di lui, come sempre, la sua Giulia Salemi. Il rapporto tra i due, ormai, diventa sempre più stretto, nonostante lo scetticismo di parte del pubblico e le accuse dei fan della coppia Pierpaolo- Gregoraci, i”Gregorelli”. Le critiche sembrano scivolare addosso ai due concorrenti, che hanno deciso di viversi questa emozione. Sarà l’inizio di una storia d’amore? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi, direttamente dalla casa più spiata della tv!