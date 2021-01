GF Vip, urla shock fuori dalla Casa: “Giulia è fidanzata con Alessio”, Pierpaolo in crisi; ecco cosa è accaduto poco fa.

Ancora una volta, qualcuno dall’esterno ha creato il caos nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’aereo inviato dai Gregorelli (fan della coppia Pretelli- Gregoraci) contro Pierpaolo, un nuovo episodio ha letteralmente creato scompiglio in casa. E, in particolare, tra la coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Non è la prima volta che alcuni fan si recano fuori la casa di Cinecittà per comunicare qualcosa ai vipponi. Ma, poco fa, quello che qualcuno ha urlato col megafono ha mandato in piena confusione Pierpaolo, che ha discusso per la prima volta con Giulia. In seguito, tutti i dettagli.

GF Vip, urla shock fuori dalla Casa: “Giulia è fidanzata con Alessio”, Pierpaolo turbato dalla notizia

“Pierpaolo, Giulia è fidanzata con Alessio!”. È questa la frase che, qualche ora fa, qualcuno ha voluto comunicare a Pierpaolo Pretelli nella casa del Grande Fratello Vip. Un fulmine a ciel sereno per l’ex velino, che nonostante lo scetticismo e le critiche di molti, ha deciso di viversi la storia con Giulia. Storia sulla quale, però, ora nascono alcune ombre. Secondo quanto è stato insinuato dalla fan fuori alla casa, Giulia avrebbe una relazione con un certo Alessio. Di cui, però, la Salemi ammetti di non sapere nulla. “È fantascienza!”, ripete continuamente la Salemi, sottolineando come non avrebbe mai potuto nascondere una relazione entrando nella casa del GF Vip. E anche dopo, quando la voce urlante parla di un “Alessio calciatore”, Giulia sostiene di non aver avuto alcun rapporto né con lui che con altri ragazzi, negli ultimi mesi Ma Pierpaolo non sembra essere del tutto convinto: ammette di credere a Giulia, ma non nasconde di avere un “tarlo” nei pensieri. La notizia non gli è scivolata addosso, nonostante i compagni in casa hanno cercato di tranquillizzarlo: “Saranno i fan del Gregorelli che vogliono mettere zizzania tra te e Giulia”, afferma Stefania Orlando. E, in effetti, dal megafono arrivano anche messaggi riguardanti Elisabetta: “Elisabetta non ha nessuno, lo devi capire! Giulia ti usa per il gioco!”.

Insomma, un pomeriggio decisamente movimentato nella casa del GF Vip! Pierpaolo sembra essere scosso dalle notizie ricevute dall’esterno e Giulia ha commentato: “Hanno raggiunto il loro obiettivo”. I “Prelemi”, come li chiamano i fan, riusciranno a chiarirsi e a trovare un punto di incontro? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi direttamente dalla casa più spiata della tv.