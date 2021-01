Chi è Irene Bellini, moglie del giornalista e conduttore televisivo Roberto Giacobbo: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Irene Bellini è la donna che dal 1988 è stata al fianco del conduttore italiano e giornalista Roberto Giacobbo, poi diventata sua moglie. Nata nel 1962 a maggio, sotto il segno dei Gemelli, intraprende gli studi universitari nella facoltà di Giurisprudenza. Irene è un’autrice di programmi televisivi e ha lavorato per tanti anni a La7 e sulla Rai. Non solo televisione, ma ha scritto anche dei saggi tra cui L’atlante dei misteri e il segreto di Shakespeare. Ha una carriera affermata, grazie anche al sodalizio con il marito. I due collaborano nella vita privata come nel lavoro: lei è la proprietaria della casa di produzione del programma condotto dal marito Roberto su Rete 4.

Irene Bellini e Roberto Giacobbo: ecco com’è diventata sua moglie

Il primo incontro tra Roberto Giacobbo e sua moglie Irene, come raccontato dal diretto interessato in una sua intervista a ‘Panorama’, è avvenuto nel lontano 1988, grazie a una cena con amici in comune. Quando si conobbero, erano entrambi giovanissimi: lui 27 anni e lei appena 26. Il conduttore televisivo, pensate, ha parlato di colpo di fulmine. Insomma, di quella sensazione di appartenenza già dal primo sguardo. Da quel momento, la coppia si sposerà più tardi a metà degli anni 90. E da allora non si sono mai separati, anche nei momenti più dolorosi. I due hanno avuto tre splendide figlie. Con l’arrivo delle figlie Margherita, Angelica e Giovanna le donne di casa Giacobbo battono gli uomini 4 a 1. Hanno anche una cagnolina di nome Nara.

Dolore per la moglie e le figlie: Giacobbo e il covid

Di recente, Roberto Giacobbo ha dichiarato a Verissimo di aver contratto il virus che ci ha fatto penare nell’ultimo anno, il covid. Purtroppo, il giornalista ha dovuto affrontare un periodo difficile. Dopo aver sviluppato i sintomi della malattia, Roberto Giacobbo è stato ricoverato in ospedale per un lungo periodo. Ma sua moglie è sempre stata al suo fianco. Anche Irene e le tre figlie hanno contratto il virus, tutto il loro nucleo familiare è stato contagiato. Fortunatamente Irene Bellini non ha avuto bisogno di ricovero in ospedale, nonostante la presenza di sintomi più gravi. Le figlie hanno mostrato sintomi lievi-moderati.

Il matrimonio tra i due è solido, tanto da superare il dolore che infligge questa brutta malattia. Irene Bellini è una donna forte e riservata. Dai suoi profili social, emerge una particolare attenzione verso la sua famiglia. Nei pochi post pubblicati, di spicco sono le foto proprio con l’amato marito e ovviamente con le figlie. Si sono scelti tanto tempo fa e continuano a scegliersi nelle gioie e nei dolori.