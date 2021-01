Il conduttore di ‘Freedom – Oltre il confine’ è stato concorrente di un famoso quiz tanti anni fa: ecco dove abbiamo visto Roberto Giacobbo.

Al noto settimanale Tv Sorrisi e Canzoni aveva rivelato nel 2016 questo aneddoto sconosciuto e che mai avremmo immaginato: Roberto Giacobbo, pronto a tornare in tv stasera su Italia 1 col suo programma ‘Freedom – Oltre il confine’, prima di diventare famoso come conduttore ha partecipato ad uno dei quiz del compianto Mike Bongiorno. Alcuni di voi erano già, altri no, ma se proprio non riuscite a ricordare, ve lo sveliamo noi: era il 1982 e Giacobbo aveva appena 21 anni quando apparve come concorrente di ‘Bis’, trasmissione andata in onda su Canale 5 dal 5 ottobre 1981 al 29 giugno 1990. Il giornalista romano raccontava così quel simpatico retroscena: “Avevo partecipato come concorrente vincendo 13 milioni di lire in buoni spesa. Quelli per i beni alimentari li avevo dati tutti a mamma. Gli altri li avevo utilizzati e in parte barattati con altre cose, tra cui una moto usata”. Lo sapevate? Certo, l’ex vicedirettore di Rai 2 è molto cambiato da allora: nel programma di Mike era solo un ragazzo, ma già si mostrava abbastanza sicuro di sé.

Roberto Giacobbo, la sua carriera dalla radio alla tv

Della sua partecipazione a ‘Bis’ Roberto Giacobbo ne aveva parlato anche alle telecamere di Verissimo lo scorso ottobre in occasione dell’avvicinarsi del suo 59° compleanno. Nato a Roma, ma di origini venete, il noto giornalista si è laureato in Economia e Commercio dopo aver frequentato il liceo scientifico. Nel 1984 inizia a lavorare come autore per RDS ed approda in tv nei primi anni Novanta come autore dei programmi ‘Ciao Italia’ e ‘Ciao Italia Estate’ su Rai 1. Fino al 2010 ha anche insegnato Teoria e tecnica dei nuovi media alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Ferrara. Dal 2003 e per ben quindici anni, è autore e conduttore di ‘Voyager – Ai confini della conoscenza’ su Rai 2. Queste sono solo alcune delle attività svolte da Roberto Giacobbo nel crso della sua lunga carriera. A proposito di apparizioni ‘inedite’ in tv, nel 2016 è apparso anche a Pechino Express nel ruolo di ‘passeggero misterioso’ sostituendo così per una puntata Costantino della Gherardesca.

