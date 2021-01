In una sua recente intervista a ‘Verissimo’, Roberto Giacobbo si è lasciato andare ad un racconto drammatico sull’incubo vissuto.

È uno dei conduttori televisivi più amati, Roberto Giacobbo. Sempre in onda con delle trasmissioni davvero magiche e favolose, il famoso conduttore e giornalista decanta di un successo davvero impressionante. Sapete che, però, nei mesi scorsi, la colonna portante di ‘Voyager’ ha vissuto un vero e proprio incubo? Si, avete letto proprio bene. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata proprio il diretto interessato. In una sua recente intervista a ‘Verissimo’, datata 3 Ottobre 2020, il buon Giacobbo si è lasciato andare ad un vero e proprio racconto drammatico. Che, soprattutto, descrive alla grande l’incubo vissuto a causa di questa tragica esperienza. Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, del Coronavirus. Tra i tanti personaggi televisivi che hanno annunciato di aver contratto il virus, figura anche il nome del conduttore. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Roberto Giacobbo, racconto drammatico: le parole da brividi

Proprio nel corso di una sua recentissima intervista a ‘Verissimo’, Roberto Giacobbo non ha potuto fare a meno di raccontare l’incubo vissuto a causa del Coronavirus. Il tutto, come raccontato dal diretto interessato a Silvia Toffanin, è iniziato ad inizio primo lockdown. Era esattamente il 12 Marzo scorso quando il buon Giacobbo ha iniziato ad avere la febbre alta e tossa grassa, causata dalla laringite che aveva. ‘Era esattamente il contrario della tosse secca che si diceva elemento fondamentale per identificare le prime manifestazioni del Covid’, ha detto il conduttore di Voyager. Da quel momento, la situazione è precipitata facilmente. La febbre non scendeva, la saturazione è crollata improvvisamente a 91 e Roberto Giacobbo, ovviamente, ha ritenuto necessario recarsi al Pronto Soccorso. Appena arrivato lì, i medici lo hanno immediatamente portato in Rianimazione. Il virus, purtroppo, stava già facendo il suo corso. Qui, ha inizio il suo iter verso la guarigione. Ha indossato, infatti, il casco ed ha affidato completamente la sua vita nelle mani degli infermieri. Insomma, un vero e proprio racconto drammatico, c’è poco da dire.

Fortunatamente, tutto è andato alla grande. Seppure l’incubo sia durato diverse settimane e la situazione era più complicata, il buon Roberto Giacobbo è riuscito a guarire dal Covid.