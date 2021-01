Stando a quanto di apprende, sembrerebbe che la giovanissima coppia si sia detto ‘addio’ dopo due anni di amore: di chi stiamo parlando.

Sembrerebbe proprio che sia finita tra di loro. Dopo due anni di amore intenso e passionale, sembrerebbe che la famosa coppia di diverse serie si sia detta ‘addio’. La notizia, a quanto pare, non è stata ancora confermata o smentita dai diretti interessati. Eppure, stando a diversi media spagnoli, sembrerebbe essere davvero ufficiale. In particolare, ciò che avrebbe fatto scattare l’allarme e, quindi, avrebbe fatto pensare che tra i due sia finite è il fatto che, a quanto pare, sui rispettivi canali social, i due non si seguono più. Ed, inoltre, che sembrerebbe che sarebbero ‘sparite’, sempre su Instagram, alcune foto di coppie. Ebbene, ma di chi stiamo parlando esattamente? Facciamo riferimento proprio a loro: Jaime Lorente e Maria Pedraza. Si, proprio loro: i due protagonisti indiscussi della due prime stagione de ‘La Casa di Carta’. È proprio qui che i due si sono conosciuti, innamorati e fidanzati. Ma cosa sta accadendo adesso? Scopriamolo insieme.

Jaime Lorente e Maria Pedraza si sono detti ‘addio’ dopo due anni: l’indiscrezione

Come dicevamo precedentemente quindi, sembrerebbe proprio che tra Jaime Lorente e Maria Padreza sia definitivamente terminata. In realtà, si diceva già da diverso tempo che tra i due era finita. Eppure, sembrava che il peggio era passato. Invece, stando a quanto si apprende da diversi media spagnoli, sembrerebbe che adesso sia davvero ufficiale. L’ex volto noto de ‘La casa di Carta’ e il giovanissimo Denver della banda organizzata da Il Professore si sono lasciati. Al momento, come detto poca fa, non ne abbiamo la conferma da parte dei diretti interessati. Eppure, l’assenza del ‘segui’ reciproco su Instagram e la scomparsa di alcune fotografie di coppie, sembrerebbero proprio confermare che, dopo due anni di amore, i due si siano detti ‘addio’.

Tra Maria Padraza e Jaime Lorente, quindi, sarà realmente terminata? Noi ci auguriamo di no! Anche perché, diciamoci la verità, sarebbe un vero e proprio peccato: erano davvero bellissimi insieme.