Stefano De Martino, attimi di ‘terrore’ nello studio di ‘Stasera tutto è possibile’: il conduttore si mostra proprio così, che spavento!

Siete pronti ad una nuova ed imperdibile stagione di ‘Stasera tutto è possibile’? Noi decisamente si! Martedì 12 Gennaio, per il secondo anno consecutivo, Stefano De Martino sarà al timone del divertentissimo show di Rai Due ereditato da Amadeus. E, senza alcun dubbio, saprà regalare al suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano degli appuntamenti più che imperdibili. E, soprattutto, più che divertenti. Ecco, ma in attesa di vederli e ad assistere a questo incredibile spettacolo, avete visto cosa gli è successo? Proprio qualche ora fa, attraverso diverse Instagram Stories sul suo canale social ufficiale, l’ex ballerino di Amici ha condiviso con i suoi sostenitori dei veri e proprio attimi di ‘terrore’. A cosa facciamo riferimento esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo, però: non facciamo riferimento assolutamente a qualcosa di ‘grave’. Piuttosto a qualcosa che, senza alcun dubbio, a tutti voi farebbe letteralmente spaventare. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Stefano De Martino, attimi di ‘terrore’: cos’è successo

Cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova edizione di ‘Stasera tutto è possibile’? Beh, senza alcun dubbio: grandissimo colpi di scena. Come annunciato da Stefano De Martino in una delle sue recenti intervista, il cast prevede una serie di clamorose new entry. Ed anche i giochi sono stati studiati ‘ad hoc’ per intrattenere e divertire il pubblico italiano, che, in periodo così drammatico, ha sicuramente bisogno di ridere. Non sappiamo, ovviamente, se ci saranno nuove prove. Quello che, ovviamente, è indiscussa la presenza della famosa ‘stanza inclinata’, un vero e proprio must del programma. Ma non solo. Senza alcun dubbio, ce ne saranno tanti altri che saranno più che divertenti. In attesa, però, di scoprirlo, avete visto cosa ha combinato Stefano sul suo canale social ufficiale? Sappiamo benissimo che, su Instagram, l’ex ballerino di Amici è super attivo. E, spesso e volentieri, intrattiene il suo pubblico. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, in diretta dallo studio di Stasera tutto è Possibile, il suo conduttore ha vissuto dei veri e proprio momenti di ‘terrore’. A che cosa facciamo riferimento? Come dicevamo precedentemente, assolutamente nulla di grave. Ma scopriamo insieme di che cosa parliamo.

Ecco. Nel ricordare ai suoi sostenitori il primo appuntamento con ‘Stasera tutto è possibile’, Stefano De Martino ha voluto provare uno dei nuovi giochi. E si è fatto, così, alzare letteralmente in aria. Un momento senza alcun dubbio divertente ed adrenalinico, ma che spavento?!? In effetti, anche lo stesso conduttore, nello scendere velocemente, si è mostrato letteralmente ‘terrorizzato’. Insomma, se questi sono i presupposti, non osiamo immaginare cosa ci aspetterà. Noi non vediamo l’ora, voi?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui