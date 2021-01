Doloroso lutto nel mondo del teatro: è morto ad 85 anni l’attore e regista Alberto Terrani, un vuoto incolmabile per il panorama artistico.

Con la morte di Alberto Terrani, oggi la cultura perde un pezzo di storia importante: l’attore e regista veneto, volto di famosi sceneggiati Rai e di tante opere teatrali, è venuto a mancare all’età di 85 anni. Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che stanno omaggiando la sua memoria dedicandogli parole d’affetto. Il suo nome di battesimo era Alfredo Bolognesi: nato a Pontelongo il 2 giugno 1935, Luciano Rispoli gli diede il nome d’arte di Alberto Terrani durante un concorso per giovani talenti indetto dalla Rai e vinto proprio dall’attore veneto. Dopo quell’esperienza, la carriera di Terrani prese il volo: prima recitò nella compagnia di Fantasio Piccoli a Bolzano, poi trasferitosi a Roma nel 1961, studiò con l’attrice Sarah Ferrati e iniziò a lavorare a diversi sceneggiati Rai. Vediamo insieme quali furono alcuni dei suoi personaggi più memorabili.

Le memorabili interpretazioni di Alberto Terrani

Indimenticabile la sua interpretazione ‘David Copperfield’ dove vestì i panni di Uriah Heep, al fianco di Giancarlo Giannini e Laura Efrikian. Fu anche nel cast de ‘La donna di fiori’, ‘Il conte di Montecristo’, ‘La fiera della vanità’, ‘I demoni’ e ‘Il sergente nella neve’. Come non ricordare i film a cui partecipò, ‘Nessuno mi può giudicare’ del 1966 di Ettore Maria Fizzarotti e ‘Gungala la pantera nuda’ del 1968 di Ruggero Deodato. Nel 1968 Terrani ha condotto il Festival di Castrocaro. Sua moglie era il mezzosoprano e contralto Lucia Valentini, scomparsa nel 1998. La coppia si era sposata nel ’73: mentre la moglie era ancora in vita, l’attore aveva un po’ messo in secondo piano il suo lavoro per farle da manager, ma rimasto vedovo aveva ripreso a lavorare a teatro come regista e come direttore e insegnante dell’Accademia d’arte drammatica “Palcoscenico” del Teatro stabile del Veneto Carlo Goldoni.

Un lutto che aggiunge un’altra spina a questa scia di morti dolorose.