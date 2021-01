A poche ore dalle prove generali di Amici 2020, Arianna Gianfelici non si sente molto bene: il commento dei suoi compagni non sfugge.

Arianna Gianfelici è una delle attuali concorrenti di Amici 2020. Conquistato il banco della famosa scuola sin dalla prima puntata, la giovanissima cantante romana ha facilmente conquistato l’attenzione su di sé. Non soltanto perché, diciamoci la verità, decanta una voce da sogno e perché tutte le sue esibizioni sono incredibili e super emozionanti, ma anche perché, spesso e volentieri, è stata messa in discussione da Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli. Impossibile dimenticare di quando, infatti, il ‘temutissimo’ giudice di Tu si que Vales ha deciso di lasciare in sospeso il suo giudizio per circa due settimane. Togliendole, così, la maglia. Certo, è riuscita a riconquistarla qualche giorno dopo, è vero. Ma, diciamoci la verità, il percorso di Arianna non è assolutamente facile. Attualmente, pensate, è una dei tre concorrenti che è a rischio sfida. Ma sapete cosa è successo poche ore prima delle prove generali? Scopriamolo insieme.

Arianna Gianfelici di Amici 2020, imprevisto prima delle prove: le dure parole dei suoi compagni

Mancano poche ore alla prove generali di Amici 2020 e, purtroppo, Arianna Gianfelici inizia a non stare bene. Tanto che, come mostrato dalla puntata del daytime di Venerdì 8 Gennaio, andata in onda su Italia 1, la giovane cantante romana si accorge di avere la temperature corporea di 37,4. Quello che, però, non può assolutamente passare inosservato è il commento che, alcuni dei suoi compagni, hanno fatto su di lei. Qualche ora dopo l’imprevisto, in sala relax, Tommaso, Martina e Raffaele, infatti, parlano di lei. E, purtroppo, non si lasciano andare a delle parole molto piacevoli. In primis, Raffaele. Che, infatti, ammette di non avere stima, né artistica e né personale, nei confronti della sua compagna di scuola. ‘In casa c’è’, ha detto il giovane cantante. A queste parole, poi, fa eco la ballerina Martina: ‘Purtroppo dobbiamo convivere, siamo costretti’. Ma non solo. Proprio in merito all’inconveniente verificatosi poco prima delle prove, Raffaele ha detto: ‘Prima le ho chiesto se aveva la febbre, ma l’ho fatto per una cosa mia, ho paura che prendevamo la febbre’. E, poi, ha concluso: ‘Sennò non mi interessava che aveva la febbre’.

Cosa accadrà adesso? Arianna ne verrà a conoscenza di queste parole di alcuni dei suoi compagni? Staremo a vedere.