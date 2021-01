Anticipazioni della puntata di Beautiful di Sabato 9 Gennaio: Thomas continua ad essere ‘agguerrito’ verso le Logan, è disposto a tutto.

Siete pronti ad una nuova e scoppiettante puntata di Beautiful? Anche oggi, Sabato 9 Gennaio, andrà in onda un appuntamento, vi assicuriamo, davvero imperdibile. Certo, come da diversi anni a questa parte, avete ragione. Anche perché, diciamoci la verità, è da quando è andata in onda la sua prima puntata che la soap opera americana tiene incollati al piccolo schermo milioni e milioni di telespettatori. D’altra parte, gli intrecci, le trame, gli intrighi amorosi e i colpi di scena sono così numerosi che non si può avere una reazione differente. Ebbene, ma cosa vedremo nella puntata di oggi, Sabato 9 Gennaio? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, ancora una volta, il protagonista indiscusso dell’appuntamento odierno sarà lui. Stiamo parlando proprio di Thomas. Il giovane figlio di Ridge Forrester continuerà la sua lotta contro la matrigna Brooke Logan e contro le sue sorelle. Adesso, pensate, è disposto davvero a tutto. Ecco, ma procediamo con ordine, però. E cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio. Le anticipazioni della puntata di Beautiful di Sabato 9 Gennaio.

Beautiful, anticipazioni puntata del 9 Gennaio: Thomas continuerà il suo ‘piano’

Stando a queste si apprende da queste anticipazioni della puntata di Sabato 9 Gennaio di Beautiful, sembrerebbe che il protagonista indiscusso sia, ancora una volta, lui: Thomas. Il giovane Forrester, letteralmente ‘in lotta’ contro Brooke Logan e le sue sorelle, come raccontato anche in diversi nostri articoli, ha organizzato un piano ‘malefico’ contro di loro. Ed è disposto davvero a tutto per distruggerle. Purtroppo, però, per il giovane stilista ci saranno nuovi guai a dover fronteggiare. Brooke ed Hope, infatti, sono super intenzionate ad adottare Douglas, figlio di Thomas. Entrambe, però, hanno delle motivazioni differente. La giovane Hope, infatti, lo fa perché ne è perdutamente affezionata a lui. Brooke, invece, lo fa soltanto per vendetta. Quelle che, però, le due donne non sanno è che a remare contro questa loro decisione ci saranno Liam e Ridge. Da una parte, infatti, vi è il buon Forrester che, senza alcun dubbio, non accetterà mai l’affidamento del piccolo Douglas ad Hope. E dall’altra, poi, c’è Liam che non capisce perché Hope, ma anche tutte le Logan, sia così ‘ossessionata’ dal figlio di Thomas. Ma cosa accadrà? La giovane figlia di Brooke, certa e sicura di quello che vuole, sarà disposta davvero a tutto? Beh, a quanto pare, sembrerebbe proprio di si. Ma staremo a vedere cosa accadrà!

Insomma, diteci la verità: anche questa sarà una puntata davvero imperdibile, vero? Chissà cosa accadrà ancora. Una cosa, però, è certa: quanti colpi di scena.