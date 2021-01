Anticipazioni C’è Posta per Te, lo show amatissimo di Maria De Filippi ritorna il 9 gennaio: un ospite importante ha confermato la sua presenza nella prima puntata.

C’è Posta per Te torna finalmente sui nostri schermi. Il programma ideato e condotto dalla regina di Mediaset, Maria de Filippi, ha una storia lunghissima. La prima messa in onda risale a più di venti anni fa, nel 2000, e vanta 23 edizioni concluse con successo. C’è Posta per Te è diventato un programma familiare, una coccola da sabato sera a mangiare cioccolato avvolta in una calda coperta. Le storie raccontate sono storie scelte con cure che fanno commuovere anche il più duro dei cuori. Quella che partirà sabato 9 gennaio 2021 in prima serata su Canale 5 sarà la 24° edizione e si prospetta già carica di emozioni e sorprese. E a confermarcelo sono proprio le sue anticipazioni. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme i dettaglio.

Anticipazioni C’è Posta per Te del 9 gennaio: super ospite confermato

Un attore molto amato dal pubblico italiano ha confermato la sua presenza nella prima puntata. L’appuntamento con C’è Posta per Te diventa ancora più coinvolgente. Stando all’ufficialità del profilo Instagram del programma, l’attore del momento Luca Argentero sarà il protagonista di una storia molto emozionante. Luca Argentero, che è stato la punta di diamante di una fiction di successo di Rai 1, di cui tra l’altro si attende con ansia la seconda stagione, si è sempre dimostrato piacevolmente disponibile agli inviti della signora di casa De Filippi. E anche questa volta l’attore, lanciato dalla partecipazione del Grande Fratello, non ha detto di no.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)





Al momento, Luca Argentero è l’unico ospite confermato dalla redazione del programma televisivo. Ma il mondo web è grande e veloce e ci sono diverse indiscrezioni sui possibili ospiti del salotto della De Filippi. Una voce ricorrente è la presenza di un altro ospite molto importante, che più volte è stata invitata nel programma. Si tratta della showgirl e attrice romana Sabrina Ferilli, che sarebbe presente in studio con la mamma Ida. Lo showgirl è vicinissima a Maria De Filippi, nella vita professionale e privata. Le due infatti sono amiche da tempo e lavorano insieme nel programma di Canale 5, Tu si que Vales. Si vociferano altri ospiti per un’edizione scoppiettante: si parla della star turca Can Yaman, ormai amatissimo in Italia, e del calciatore della Lazio Ciro Immobile.

Le storie si alterneranno come sempre: quelle più emozionanti e quelle più simpatiche e giocose con sorprese e scherzi in studio. Come al solito, a recapitare le famose buste ci saranno i quattro postini già confermati negli scorsi anni: gli ex tronisti di Uomini e Donne Andrea Offredi e Gianfranco Apicerni, Chiara Carcano e lo storico Marcello Mordino. Chi aprirà la busta quest’anno? Lo scopriremo da sabato 9 gennaio.