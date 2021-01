Anticipazioni della puntata di Verissimo di Sabato 9 Gennaio: appuntamento ricco di emozioni, drammi e lacrime, da non perdere assolutamente.

Nuovo inizio weekend e, come da diversi anni a questa parte, ci sarà anche una nuova ed imperdibile puntata di Verissimo. Dopo gli appuntamenti delle settimane scorse, capitati neanche a farlo apposta durante i giorni di festa, la bellissima Silvia Toffanin si appropinqua a regalare una nuova puntata del suo programma davvero imperdibile. Anche oggi, Sabato 9 Gennaio, gli ospiti che si alterneranno nel famoso studio di Cologno Monzese saranno davvero numerosi. E, soprattutto, ciascuno di loro avrà delle storie mozzafiato da raccontare. Si parlerà, quindi, di dramma, incubi del passato e molto altro ancora. Ecco, ma chi saranno i protagonisti? Chi, quindi, si racconterà senza filtri e senza peli sulla lingua alla famosissima padrona di casa? Siete proprio curiosi di conoscere tutte le anticipazioni di Verissimo della puntata di Sabato 9 Gennaio? Tranquilli, vi accontenteremo immediatamente.

Verissimo, le anticipazioni della puntata del 9 Gennaio: appuntamento da non perdere

Anche oggi, Sabato 9 Gennaio, andrà in onda una nuova ed imperdibile puntata di Verissimo. Ebbene, ma quale sono le sue anticipazioni? Cosa ci aspetterà per il secondo Sabato consecutivo? Come dicevamo precedentemente, stiamo parlando di un appuntamento davvero imperdibile. Composta da interviste incredibili e, soprattutto, super emozionanti. Ma scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Manila Nazzaro: reduce dal successo di Temptation Island, Manila Nazzaro ritornerà nello studio di Verissimo per raccontare il suo dramma. L’ex Miss Italia e il suo compagno Lorenzo Amoruso, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, hanno perso il loro bambino. Ed è per questo che la bella Nazzaro sarà nello studio di Cologno Monzese per svelare ogni cosa nel minimo dettaglio. E, soprattutto, raccontare dettagliatamente il suo dolore;

Francesco Monte: dopo l'incredibile esperienza a Tale e Quale Show nel 2019 e il suo debutto come cantante nei mesi scorsi, l'ex tronista di Uomini e Donne si racconterà come mai prima d'ora. A Silvia Toffanin, infatti, il giovane modello tarantino svelerà un lato inedito di sé. Un lato che, purtroppo, è fatto da attacchi da panico. E, vi assicuriamo, il suo racconto sarà davvero da brividi;

dopo l’incredibile esperienza a Tale e Quale Show nel 2019 e il suo debutto come cantante nei mesi scorsi, l’ex tronista di Uomini e Donne si racconterà come mai prima d’ora. A Silvia Toffanin, infatti, il giovane modello tarantino svelerà un lato inedito di sé. Un lato che, purtroppo, è fatto da attacchi da panico. E, vi assicuriamo, il suo racconto sarà davvero da brividi; Cristiano Malgioglio: con lui, senza alcun dubbio, ci si divertirà, ma ci si emozionerà. Terminato il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip, la star nazionale ed internazionale ci regalerà dei momenti davvero magici. Come sempre, d’altronde;

Ma credete che gli ospiti super imperdibili siano terminati qui? Vi sbagliate di grosso! Ci saranno anche Jasmine Carrisi, figlia del grande Al Bano e Loredana Lecciso, Barbara Palombelli e Francesco Rutelli.

Insomma, è o non è un appuntamento di Verissimo imperdibile? Per noi, sicuramente lo è. E vi diciamo molto di più: non vediamo l’ora di seguirlo. Voi?