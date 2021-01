Per il nuovo anno, Arisa ha cambiato nuovamente look: sapete come si è mostrata l’insegnate di Amici? Mai vista così prima d’ora.

Diteci la verità: avete mai sentito il detto ‘anno nuovo, vita nuova’? Ebbene. Sembrerebbe che Arisa abbia deciso di prenderlo proprio alla lettera. A che cosa facciamo riferimento esattamente? Nulla di ‘grave’, senza alcun dubbio. Come mostrato dalla diretta interessata sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe che l’attuale insegnante di canto di Amici 2020 abbia deciso di cambiare look. Sappiamo benissimo che la simpaticissima cantante marchigiana è solita ‘sperimentare’ nuovi cambi di immagine. Eppure, così come si è mostrata qualche ora fa sul suo canale social ufficiale, vi assicuriamo, non l’abbiamo mai vista prima d’ora. Ecco, ma cosa facciamo esattamente riferimento? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, com’è nostro solito fare, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, Arisa è pur sempre bellissima. Scopriamo insieme ogni cosa.

Arisa ha cambiato il suo look: drastica decisione, cosa ha fatto ai suoi capelli

Sono passati tantissimi anni dalla sua prima apparizione televisiva, eppure in tutti questi anni, la simpaticissima Arisa ha sempre abituato il suo pubblico ad incredibili e stravolgenti cambi look. Lo ha fatto anche qualche ora. Quando, nel ricordare l’appuntamento odierno, di Sabato 9 Gennaio, della puntata di Amici, l’insegnante di canto ha voluto mostrare a tutti i suoi sostenitori il cambio look di questo nuovo anno. Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, anche con una leggera modifica ai suoi capelli, la cantante marchigiana è pur sempre bellissima. Ecco, ma bando alle ciance, ecco di che cosa parliamo esattamente.

Ebbene si. È proprio questa la foto che Arisa ha pubblicato per mostrare il suo cambio look. I capelli, da come si può chiaramente comprendere, sono sempre corti a caschetto. Eppure, sembrerebbero essere diventati più scuri di prima. E, soprattutto, sembrerebbero avere delle ciocche bianche. Insomma, un cambio look davvero incredibile. Ma quanto ci piace? Beh, a noi tantissimo! E a voi, invece?