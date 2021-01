Barbara D’Urso, brutta notizia in arrivo per la famosa conduttrice e il suo tanto caro ed affezionato pubblico: clamoroso colpo di scena.

Senza alcun dubbio, si tratta di un grandissimo colpo di scena. Proprio qualche istante fa, abbiamo appreso una brutta notizia che riguarda Barbara D’Urso. E, purtroppo, le sue trasmissioni. Sappiamo benissimo che, così come la maggior parte dei programmi televisivi, anche la simpaticissima conduttrice campana, poco prima di Natale, aveva salutato il suo amato pubblico. Ed aveva dato loro appuntamento a dopo l’Epifania. In effetti, come raccontato anche in un nostro recente articolo, sapevamo che Pomeriggio Cinque sarebbe ripartito Lunedì 11 Gennaio. E che, infine, Domenica Live e Live-Non è la D’Urso sarebbero ripartiti Domenica 10 Gennaio. Ebbene, stando a quanto si apprende da questo clamoroso ultim’ora, sembrerebbe che i piani siano cambiato all’ultimo minuto. Si, avete letto proprio bene. Però, badate bene, non è stata cambiata la data di tutti i suoi programmi. L’appuntamento con Pomeriggio Cinque, ad esempio, continuerà ad essere per Lunedì 11 Gennaio. Quello che è cambiata, invece, è stata la data di Live-Non è la D’Urso. Scopriamo insieme perché.

Barbara D’Urso, brutta notizia: la data Live-Non è la D’Urso slitta, quando ci sarà la prima puntata

Come dicevamo precedentemente quindi, sembrerebbe proprio che la prima puntata di questo 2021 di Live-Non è la D’urso non andrà più in onda Domenica 10 Gennaio, come stabilito. E che, purtroppo, la messa in onda slitterà ancora di una settimana. Ebbene si. Avete letto proprio bene. Il primo appuntamento di questo nuovo anno con il prime time della simpaticissima Barbara D’Urso, salvo altre modifiche, dovrebbe andare in onda Domenica 17 gennaio. Insomma, una gran brutta notizia, c’è da ammetterlo. Anche perché, diciamoci la verità, noi tutti non aspettavamo altro che assistere alla prima puntata del suo programma. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: cosa è successo? Perché la messa in onda di Live-Non è la D’Urso è slittata di una settimana esatta? Ebbene. Proprio domani, Domenica 10 Gennaio, subito dopo il classico appuntamento con il Tg5, andrà in onda un’intervista esclusiva a Papa Francesco. E ancora dopo, verrà mandato in onda un film dedicato proprio in suo onore.

Insomma, Domenica 10 Gennaio ci sarà una serata completamente dedicata al Santo Padre. L’appuntamento con Live-Non è la D’Urso ci aspetta Domenica 17 Gennaio. Noi non vediamo l’ora, voi?