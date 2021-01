Can Yaman è in Italia, caos a Roma: avete visto cos’è successo?

Can Yaman è in Italia in queste ore, precisamente a Roma: caos nella Capitale, avete visto cos’è successo sotto al suo hotel?

Can Yaman è un attore di origini turche, divenuto famoso in Italia grazie alla serie televisiva turca Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. L’attore è nato l’8 novembre 1989 a Istanbul ed ha 30 anni. Prima di lanciarsi nella recitazione, Can si è laureato in Giurisprudenza ed ha iniziato la carriera di avvocato. Il turco ha capito presto di voler lasciare la sua professione per debuttare nel mondo del cinema e della televisione. La sua carriera è iniziata nel 2014, interpretando piccole parti in alcune serie televisive turche. Il successo arriva grazie a “Dolunay“, serie tv in cui interpreta il ruolo di Ferit Arslan, un ricco uomo di affari che si innamora di una donna che aveva assunto. La serie tv è stata trasmessa anche in Italia con il nome di “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore“.

Can Yaman in Italia, caos a Roma: cos’è successo

Grazie a Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, Can Yaman è diventato famosissimo in Italia. L’attore turco è amatissimo dalle donne italiane, le quali farebbero follie per lui. Grazie al successo ottenuto con la serie televisiva, Can è stato ospite anche in altre trasmissioni, come Verissimo e C’è Posta per Te. Presto l’attore sarà protagonista anche della serie Sandokan insieme a Luca Argentero.

Can è in Italia in queste ore. L’attore di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore girerà uno spot insieme al regista Ferzan Ozpetek e all’attrice Claudia Gerini. La presenza del turco a Roma ha allertato le fan. Centinaia di persone si sono accampate sotto il suo albergo, sperando di vederlo. Peccato che ciò sia avvenuto in piena pandemia. Il capo della Polizia Franco Gabrielli ha chiesto una relazione “immediata e dettagliata” di quanto accaduto.