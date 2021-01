È uno dei conduttori più talentuosi e amati dal pubblico, Carlo Conti fa una rivelazione inaspettata e sorprendente sul suo passato: è accaduto davvero, l’episodio vi lascerà senza parole.

Talentuoso e amatissimo dal pubblico, Carlo Conti è uno dei conduttori più seguito e apprezzato della televisione italiana: la rivelazione inaspettata e sorprendente. Un episodio del suo passato che vi lascerà senza parole. Nato a Firenze nel 1961, il celebre conduttore ha parlato spesso della sua infanzia e, soprattutto, della dolorosa assenza del padre, venuto a mancare quando era piccolissimo. Nel corso di un’intervista di qualche tempo fa, Carlo Conti ha rivelato anche della sua prima e unica esperienza con il fumo, raccontando un retroscena sorprendente che vedeva protagonista la sua straordinaria mamma. Ed ora, ecco spuntare un altro ricordo incredibile che vi lascerà senza parole.

Per restare sempre aggiornati seguite anche il nostro profilo Instagram: qui

Carlo Conti, il ricordo incredibile: è accaduto davvero, rivelazione impensabile

A parlare è proprio lui, Carlo Conti, attraverso le pagine di Vanity Fair. In un’intervista rilasciata nel 2018, il celebre conduttore si è raccontato a trecentosessanta gradi, ripercorrendo la sua lunga carriera e la sua infanzia e adolescenza. In particolare, come il pubblico e i fan sanno bene, Carlo Conti è un grande appassionato della “tintarella”. A tal proposito, il conduttore ha rivelato un episodio incredibile accaduto quando era bambino. “Da bambino poi ero ancora più nero: passavo ore a pescare con la lenza che mi aveva regalato il nonno” ha raccontato. Così, un giorno, mentre si trovava con la madre, qualcuno rivolse loro una domanda particolare. “Chiesero a mia madre se ero stato adottato. Mi offesi: “Sono fiorentino purosangue!” ha dichiarato Carlo Conti. Poi, il simpaticissimo conduttore aggiunge: “Pensare che mamma sognava una bambina bionda dagli occhi azzurri”. Un racconto davvero unico e sorprendente, non siete d’accordo anche voi?

Eravate a conoscenza di questo incredibile e inaspettato retroscena che ha visto protagonista l’amatissimo Carlo Conti e da lui stesso raccontato?